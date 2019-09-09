9 сентября 2019, 16:23
Lada Vesta сфотографировали в необычном цвете
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Фото: vk.com/ladavestaclub
На улицах Тольятти сфотографировали сразу два седана Lada Vesta Cross, окрашенные в непривычный голубой цвет. Пока не ясно, тестирует ли АвтоВАЗ новый оттенок или построил партию «вседорожных» седанов по спецзаказу какой-либо организации.
Фото: vk.com/ladavestaclub
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На парковке в Тольятти в кадр попал вседорожный седан Lada Vesta Cross в уникальном для модели цвете «синий ...Читать далее
В социальной сети Вконтакте в группе Lada Vesta Club появилась пара фотографий, на которых запечатлены два седана Vesta Cross в необычном ярко-голубом цвете. Новый оттенок, в который окрашены две «Весты» на фото, абсолютно непохож на обещанный «Лазурит», а больше напоминает эмаль «Мистери», засветившуюся еще в 2015 году.
Можно предположить два варианта. Либо АвтоВАЗ готовит новый цвет кузова для «вседорожной» Lada Vesta, либо автомобили окрасили в голубой оттенок по индивидуальному заказу. В роли заказчика может выступать как государственное ведомство, так и частная компания. Пока, к сожалению, остается только гадать, кому предназначены новые седаны.
Сейчас цветовая палитра Lada Vesta состоит из 10 оттенков. Синий в ней только один – темная эмаль «Блюз». Кроме того, эксклюзивно для «вседорожного» седана разработана ярко-оранжевая эмаль «Марс». Оба оттенка - «металлик». Доплата за цвет составляет 12 000 рублей.
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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