Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 сентября 2019, 16:23

Lada Vesta сфотографировали в необычном цвете

  • 828
  • 0
Фото: vk.com/ladavestaclub
На улицах Тольятти сфотографировали сразу два седана Lada Vesta Cross, окрашенные в непривычный голубой цвет. Пока не ясно, тестирует ли АвтоВАЗ новый оттенок или построил партию «вседорожных» седанов по спецзаказу какой-либо организации.
Lada Vesta сфотографировали в необычном цвете

Фото: vk.com/ladavestaclub

Ранее мы писали
На парковке в Тольятти в кадр попал вседорожный седан Lada Vesta Cross в уникальном для модели цвете «синий ...
Читать далее
АвтоВАЗ постоянно экспериментирует с цветами, добавляя в палитру своих моделей новые оттенки и убирая не пользующиеся спросом. Например, в марте 2019 года из цветовой гаммы Lada Xray исчез коричневый «Кашемир». Известно, что одновременно с выводом на рынок «вариаторной» версии Lada Vesta палитра должна пополнится новым оттенком «Лазурит». Он должен быть чуть темнее эмали «Голубая планета», знакомой нам по Lada Granta. 
 
В социальной сети Вконтакте в группе Lada Vesta Club появилась пара фотографий, на которых запечатлены два седана Vesta Cross в необычном ярко-голубом цвете. Новый оттенок, в который окрашены две «Весты» на фото, абсолютно непохож на обещанный «Лазурит», а больше напоминает эмаль «Мистери», засветившуюся еще в 2015 году.

Можно предположить два варианта. Либо АвтоВАЗ готовит новый цвет кузова для «вседорожной» Lada Vesta, либо автомобили окрасили в голубой оттенок по индивидуальному заказу. В роли заказчика может выступать как государственное ведомство, так и частная компания. Пока, к сожалению, остается только гадать, кому предназначены новые седаны. 

Сейчас цветовая палитра Lada Vesta состоит из 10 оттенков. Синий в ней только один – темная эмаль «Блюз». Кроме того, эксклюзивно для «вседорожного» седана разработана ярко-оранжевая эмаль «Марс». Оба оттенка - «металлик». Доплата за цвет составляет 12 000 рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta Cross
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta Cross
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Vesta сфотографировали в необычном цвете
{{material_125182}}АвтоВАЗ постоянно экспериментирует с цветами, добавляя в палитру своих моделей новые оттенки и убирая не пользующиеся спросом. Например, в марте 2019 года из цветовой гаммы Lada Xray исчез коричневый «Кашемир». Известно, что одновременно с выводом на рынок «вариаторной» версии Lada Vesta палитра должна пополнится новым оттенком «Лазурит». Он должен быть чуть темнее эмали «Голубая планета», знакомой нам по Lada Granta.  В социальной сети Вконтакте в группе Lada Vesta Club появилась пара фотографий, на которых запечатлены два седана Vesta Cross в необычном ярко-голубом цвете. Новый оттенок, в который окрашены две «Весты» на фото, абсолютно непохож на обещанный «Лазурит», а больше напоминает эмаль «Мистери», засветившуюся еще в 2015 году.Можно предположить два варианта. Либо АвтоВАЗ готовит новый цвет кузова для «вседорожной» Lada Vesta, либо автомобили окрасили в голубой оттенок по индивидуальному заказу. В роли заказчика может выступать как государственное ведомство, так и частная компания. Пока, к сожалению, остается только гадать, кому предназначены новые седаны. Сейчас цветовая палитра Lada Vesta состоит из 10 оттенков. Синий в ней только один – темная эмаль «Блюз». Кроме того, эксклюзивно для «вседорожного» седана разработана ярко-оранжевая эмаль «Марс». Оба оттенка - «металлик». Доплата за цвет составляет 12 000 рублей.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Екатеринбург Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.