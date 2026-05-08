Секретная разработка АвтоВАЗа: что скрывает Lada Vesta Signature, которая не пошла в серию

8 мая 2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.
Российский автопром редко балует инновациями, способными удивить даже искушённых водителей. Но Lada Vesta Signature — именно тот случай, когда привычный седан превращается в нечто большее. Эта версия создана специально для тех, кто ценит пространство на заднем ряду и не готов идти на компромиссы в плане комфорта. Удлинённая на 25 см база позволила инженерам не только увеличить пространство для ног пассажиров, но и сделать салон по-настоящему представительским.
Внешность Lada Vesta Signature практически не отличается от оформления обычной «Весты» — никаких грубых швов или следов доработок. Даже задние боковые стёкла выполнены цельными, без дополнительных вставок, что обеспечивает аккуратность работы. Внутри же всё иначе: кожа, алькантара, мягкий пластик и хромированные детали. Между двумя задними пассажирами установлен массивный подлокотник с подстаканниками, кнопками обогрева и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Однако спинка заднего дивана устроена так, что ограничивает возможность перевозки крупных предметов — это компромисс ради комфорта.
Инженеры пошли дальше: задний диван сдвинули вперёд на 5 см, чтобы увеличить наклон спинки и добавить немного пространства над головой. В результате запас для ног вырос на 20 см, посадка стала заметно удобнее. Для чиновников и бизнесменов, которым важна каждая мелочь, это может стать решающим аргументом при выборе именно этой версии.
Технически Signature пока оснащается стандартным вазовским мотором 1.6 (106 л.с.) и 5-ступенчатой роботизированной коробкой. Но в планах — установка более мощного двигателя 1.8 (122 л.с.), уже знакомого по XRAY. Подвеска и шумоизоляция также доработаны: теперь в салоне тише, а на дороге машина ведёт себя увереннее. Колёса увеличены до 17 дюймов, что придало солидность внешнему виду.
Некоторые решения, впервые появившиеся в Signature, вскоре могут стать стандартом для всей линейки Vesta. Среди них — антенна-плавник на крыше, новые форсунки стеклоомывателя, лючок бензобака с открытием из салона. Но главное — двухзонный климат-контроль, ранее недоступный для отечественных седанов этого класса.
Первая Lada Vesta Signature была собрана для бывшего президента автозавода Бу Андерссона, вторая — передана представительству Самарской области в Москве для опытной эксплуатации.
Похожие материалы Лада
-
12.05.2026, 04:29
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.Читать далее
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 21:04
Японский кроссовер Nissan Kicks стал дешевле LADA Vesta на российском рынке
На российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks китайской сборки, который оказался дешевле даже некоторых моделей LADA. Почему эта новинка вызвала ажиотаж среди автолюбителей и каковы ее реальные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 10:04
Lada Vesta TCR выходит на трассу с новыми технологиями и доработанной подвеской
Перед стартом сезона-2026 команда Lada Sport Rosneft представила модернизированный гоночный седан для SMP TCR Russia. В числе изменений - новая настройка двигателя, переработанная подвеска и облегченный кузов. В этом году за руль сядут молодые пилоты, а календарь чемпионата обещает насыщенную борьбу.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
12.05.2026, 04:29
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.Читать далее
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 21:04
Японский кроссовер Nissan Kicks стал дешевле LADA Vesta на российском рынке
На российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks китайской сборки, который оказался дешевле даже некоторых моделей LADA. Почему эта новинка вызвала ажиотаж среди автолюбителей и каковы ее реальные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 10:04
Lada Vesta TCR выходит на трассу с новыми технологиями и доработанной подвеской
Перед стартом сезона-2026 команда Lada Sport Rosneft представила модернизированный гоночный седан для SMP TCR Russia. В числе изменений - новая настройка двигателя, переработанная подвеска и облегченный кузов. В этом году за руль сядут молодые пилоты, а календарь чемпионата обещает насыщенную борьбу.Читать далее