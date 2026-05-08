Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 18:24

Секретная разработка АвтоВАЗа: что скрывает Lada Vesta Signature, которая не пошла в серию

Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.

Российский автопром редко балует инновациями, способными удивить даже искушённых водителей. Но Lada Vesta Signature — именно тот случай, когда привычный седан превращается в нечто большее. Эта версия создана специально для тех, кто ценит пространство на заднем ряду и не готов идти на компромиссы в плане комфорта. Удлинённая на 25 см база позволила инженерам не только увеличить пространство для ног пассажиров, но и сделать салон по-настоящему представительским.

Внешность Lada Vesta Signature практически не отличается от оформления обычной «Весты» — никаких грубых швов или следов доработок. Даже задние боковые стёкла выполнены цельными, без дополнительных вставок, что обеспечивает аккуратность работы. Внутри же всё иначе: кожа, алькантара, мягкий пластик и хромированные детали. Между двумя задними пассажирами установлен массивный подлокотник с подстаканниками, кнопками обогрева и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Однако спинка заднего дивана устроена так, что ограничивает возможность перевозки крупных предметов — это компромисс ради комфорта.

Инженеры пошли дальше: задний диван сдвинули вперёд на 5 см, чтобы увеличить наклон спинки и добавить немного пространства над головой. В результате запас для ног вырос на 20 см, посадка стала заметно удобнее. Для чиновников и бизнесменов, которым важна каждая мелочь, это может стать решающим аргументом при выборе именно этой версии.

Технически Signature пока оснащается стандартным вазовским мотором 1.6 (106 л.с.) и 5-ступенчатой роботизированной коробкой. Но в планах — установка более мощного двигателя 1.8 (122 л.с.), уже знакомого по XRAY. Подвеска и шумоизоляция также доработаны: теперь в салоне тише, а на дороге машина ведёт себя увереннее. Колёса увеличены до 17 дюймов, что придало солидность внешнему виду.

Некоторые решения, впервые появившиеся в Signature, вскоре могут стать стандартом для всей линейки Vesta. Среди них — антенна-плавник на крыше, новые форсунки стеклоомывателя, лючок бензобака с открытием из салона. Но главное — двухзонный климат-контроль, ранее недоступный для отечественных седанов этого класса.

Первая Lada Vesta Signature была собрана для бывшего президента автозавода Бу Андерссона, вторая — передана представительству Самарской области в Москве для опытной эксплуатации. 

