Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 06:30

Lada Vesta Sport: новая версия с механикой и ценой выше 2,3 млн рублей

Lada Vesta Sport: новая версия с механикой и ценой выше 2,3 млн рублей

Lada Vesta Sport вернулась с универсалом и ценником 2,35 млн: разбираем, что изменилось на деле

Lada Vesta Sport: новая версия с механикой и ценой выше 2,3 млн рублей

Lada Vesta Sport вернулась на рынок с заметными изменениями: новая механика, доработанный мотор и ценник, который вдвое выше прежнего. Мало кто знает, что теперь седан и универсал оснащены по максимуму, но не все решения оказались однозначными. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - объяснил специалист.

Lada Vesta Sport вернулась на рынок с заметными изменениями: новая механика, доработанный мотор и ценник, который вдвое выше прежнего. Мало кто знает, что теперь седан и универсал оснащены по максимуму, но не все решения оказались однозначными. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - объяснил специалист.

Возвращение Lada Vesta Sport на российский рынок стало событием, которое не могло остаться незамеченным среди автолюбителей. В условиях, когда выбор спортивных моделей отечественного производства крайне ограничен, появление обновленной версии с новыми техническими решениями и заметно выросшей ценой вызывает живой интерес и массу вопросов. Для многих водителей это не просто очередная новинка, а индикатор того, как меняется подход к созданию доступных спорткаров в России.

Как сообщает Autonews, новая Lada Vesta Sport теперь доступна не только в кузове седан, но и в версии универсал SW Sport. Оба варианта получили модернизированный 1,8-литровый двигатель мощностью 147 л.с., шестиступенчатую механическую коробку передач и расширенный список оснащения. При этом цена стартует от 2 352 000 рублей, что почти вдвое превышает стоимость первой версии 2019 года. За исполнение Sport Black с черными элементами экстерьера придется доплатить еще 40 тысяч рублей.

Внешне автомобиль выделяется агрессивным аэродинамическим обвесом, расширенными пластиковыми крыльями и 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами. Клиренс уменьшен до 158 мм, что требует осторожности при парковке у бордюров. По заявлениям производителя, доработки кузова и подвески заметно улучшили управляемость и аэродинамику, а выхлопная система с прямоточными глушителями добавляет спортивного характера.

Техническая часть также претерпела изменения: двигатель получил новые распредвалы, измененную программу управления и «холодный» впуск, а коробка передач теперь рассчитана на больший крутящий момент. Подвеска стала жестче, тормоза эффективнее, а система стабилизации полностью отключаема. В результате, по паспортным данным, разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Универсал SW Sport тяжелее седана на 30 кг, но практически не уступает ему в динамике.

Комплектация теперь максимально приближена к топовой версии Vesta Техно: в наличии фронтальные подушки безопасности, ассистент трогания на подъеме, контроль слепых зон, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, восемь динамиков и полный набор подогревов. Светотехника полностью светодиодная, а багажник вмещает 480 литров. Однако не обошлось без спорных решений: например, система бесключевого доступа иногда срабатывает слишком чувствительно, а управление бортовым компьютером оказалось не самым интуитивным.

В салоне спортивный стиль подчеркивают металлические накладки на педалях, цветные вставки и красная прострочка. Кресла удачно сочетают поддержку и комфорт, а крупные боковые зеркала обеспечивают хороший обзор. Однако некоторые элементы, такие как рычаг стеклоочистителей и система контроля слепых зон, работают не всегда предсказуемо. В целом интерьер производит впечатление продуманного, но не лишенного мелких недочетов.

На ходу Lada Vesta Sport демонстрирует плотную подвеску и точную управляемость, что особенно заметно на извилистых дорогах. Руль стал острее, число оборотов уменьшено, а тормоза выдерживают серию экстренных замедлений без потери эффективности. Однако плавность разгона на первых двух передачах оставляет желать лучшего: автомобиль дергается, и даже опытные водители отмечают, что добиться ровного старта непросто. Мотор эластичен на средних и высоких оборотах, но до 2700 об/мин тяга ощущается слабой – отсутствие турбонаддува сказывается на характере разгона.

Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л/100 км, допускается использование бензина Аи-95, но производитель рекомендует 98-й. В ходе теста расход варьировался от 6,9 до 11,8 л/100 км в зависимости от стиля езды. Важно отметить, что багажник универсала SW Sport увеличивается до 825 литров при сложенных сиденьях, а запасное колесо – только временное, на стальном диске.

По информации Autonews, в нише доступных спорткаров Lada Vesta Sport конкурирует с китайскими моделями Changan Uni-V и GAC Empow, которые оснащаются более мощными турбомоторами. Однако отечественная модель берет свое за счет уникального сочетания спортивного характера и практичности. Важно помнить, что спортивная версия требует определенной сноровки: не каждый водитель сразу освоит особенности управления, особенно на старте. Для тех, кто ценит драйв и готов мириться с некоторыми компромиссами, Vesta Sport может стать интересным выбором.

Новая Lada Vesta Sport выпускается в двух кузовах, оснащается только механической коробкой передач, а ее стоимость заметно выросла по сравнению с предыдущими поколениями. Модель ориентирована на энтузиастов, готовых к активному стилю вождения и не пугающихся особенностей отечественного тюнинга. В условиях ограниченного выбора спортивных автомобилей российского производства, эта новинка выглядит как важный шаг для рынка и сигнал о том, что интерес к драйверским моделям сохраняется даже в непростых экономических реалиях.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Sport (от 1 042 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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