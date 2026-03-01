АвтоВАЗ начал выпуск самой мощной Vesta Sport — что изменилось и когда ждать в продаже

1 марта 2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.
Российский авторынок получил долгожданную новость: «АвтоВАЗ» официально запустил производство Lada Vesta Sport нового поколения. Для отечественных автолюбителей это событие значит больше, чем просто очередная премьера, ведь идет речь о самой мощной и технологичной версии модели, которая может стать лидером в сегменте доступных автомобилей. В условиях падения продаж и усиления конкуренции такой шаг ставит цель встряхнуть интерес к бренду и привлечь новую аудиторию.
При этом «АвтоВАЗ» предлагает сразу два типа кузова — седан и универсал. Обе версии оснащены модернизированным двигателем 1.8 EVO, мощность которого была увеличена до рекордных для серийной «Весты» 147 лошадиных сил. Прирост мощности составил 21% благодаря установке распределительных клапанов, новой системы холодного впуска и увеличенному диаметру выпускной системы. Крутой момент также вырос, что особенно важно для динамичной езды как по трассе, так и в городе.
Спорт-версия отличается от стандартных моделей целым рядом доработок, включая усиленную подвеску, более достаточную тормозную систему и уменьшенный до 158 миллиметров дорожный просвет, что положительно сказалось на управляемости. Интерьер также не остался без изменений: салон выполнен в фирменной черно-красной гамме, а Левая система получила обновление, соответствующее спортивному духу модели. По информации «Российской газеты», в конструкции новой Lada Vesta Sport использовано более 200 оригинальных деталей, что обеспечивает индивидуальность версии.
Производственный процесс организован в два этапа: сначала базовый кузов собирается на конвейере «АвтоВАЗ», а затем автомобиль доставляется в ателье Lada Sport, где на нем устанавливаются все спортивные компоненты. Кстати, на этих столь же мощных мощностях собирают и трековые гоночные версии. Испытания новинки проходили не только на специализированных трассах, но и в горных регионах страны, и по итогам испытаний инженеры отметили высокую устойчивость и высокую управляемость автомобиля, что важно для ценителей драйва и безопасности.
Запуск Vesta Sport происходит на фоне базовой рыночной ситуации. По данным «Автостата», в январе 2026 года в России было реализовано всего 19,6 тысяч новых автомобилей Lada, что почти на четверть меньше, чем годом ранее. Доля «АвтоВАЗа» на рынке за год снизилась с 31 до 24 процентов, и в руководстве компании признают, что начало года стало одним из самых тяжелых за последние двадцать лет. Тем не менее, производственный план на год остается амбициозным — 400 тысяч машин, из которых не менее 370 тысяч предстоит реализовать. В число новинок также войдет кроссовер Lada Azimut, выход которого намечен на четвертый квартал. В сложившихся условиях новая Vesta Sport представляет собой попытку вернуть интерес к марке и привлечь покупателей, несмотря на общее падение рынка.
Ожидается, что обе версии автомобиля появятся у дилеров в ближайшее время, а цены будут объявлены ближе к старту официальных продаж. Примечательно, что в последнее время российские автолюбители все чаще обращают внимание на необычные и редкие модели.
