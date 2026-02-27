Перезагрузка Lada Vesta Sport: Что приготовил АвтоВАЗ после четырех лет тишины — это не просто рестайлинг

Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии

АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.

АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.

Возвращение Lada Vesta Sport на российский рынок - событие, которое не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. После четырехлетнего перерыва АвтоВАЗ не просто возобновил выпуск спортивной версии, а кардинально ее обновил. Это не только вопрос имиджа, но и реальный шаг к расширению выбора для тех, кто ищет динамику и современные технологии в отечественном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, новая Lada Vesta Sport - это не просто рестайлинг, а полноценное новое поколение. В конструкции модели появилось более 200 новых компонентов, что заметно отличает ее от стандартной Vesta. Главная техническая новинка - бензиновый двигатель EVO объемом 1,8 литра, который теперь выдает 147 л.с. Благодаря спортивным распредвалам, оригинальной системе холодного впуска и увеличенному диаметру выхлопа, мотор стал не только мощнее, но и тяговитее. По данным производителя, прирост мощности составил 21% по сравнению с базовой версией, а крутящий момент вырос на 8%, при этом двигатель соответствует экологическому стандарту «Евро-5».

Впервые на Vesta Sport установили 6-ступенчатую механическую коробку передач, рассчитанную на высокий крутящий момент. Это решение позволило улучшить динамику разгона и сделать управление автомобилем более азартным. Подвеска и шасси были перенастроены с акцентом на управляемость, а дорожный просвет теперь составляет 158 мм - оптимальный баланс между спортивным характером и практичностью для российских дорог.

Внешне Vesta Sport выделяется агрессивным аэродинамическим обвесом, который не только украшает кузов, но и реально повышает устойчивость на высоких скоростях. Интерьер выполнен в черно-красных тонах, что подчеркивает спортивный стиль. Электроника и системы безопасности также были доработаны, чтобы соответствовать современным требованиям.

Производство новой Vesta Sport организовано по двухэтапной схеме: сначала кузов собирают на основном конвейере, а затем финальную сборку и настройку проводят специалисты спортивного подразделения Lada Sport. Такой подход позволяет добиться более высокого качества и индивидуальной настройки каждой машины.

В продажу Vesta Sport поступит как в кузове седан, так и универсал. Цены пока держатся в секрете, но интерес к новинке уже подогрет - особенно на фоне того, что спортивные версии отечественных автомобилей в последние годы были редкостью. Как отмечают эксперты, возвращение Vesta Sport может стать сигналом для других производителей, что спрос на динамичные и современные машины в России остается высоким.

Стоит напомнить, что выпуск спортивной «Весты» был остановлен еще в 2022 году из-за ухода французских партнеров и перебоев с поставками комплектующих, вызванных санкциями. Теперь, когда АвтоВАЗ смог наладить производство без зарубежной поддержки, это воспринимается как важный шаг для всей отрасли.

Интересно, что тенденция к обновлению и возвращению популярных моделей прослеживается и в других сегментах. Например, недавно вышел подробный разбор того, как изменилась Lada Niva Travel 2026 года с новым мотором и минимальной комплектацией - владелец поделился неожиданными нюансами покупки и эксплуатации. Это подтверждает: российский автопром продолжает развиваться, несмотря на все сложности последних лет.

По информации Autonews, серийная версия новой Lada Vesta Sport уже прошла испытания на полигоне в Самарской области, а старт продаж ожидается в ближайшее время. Остается только дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько удачным оказался этот амбициозный проект.