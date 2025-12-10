Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 12:49

Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста

Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста

Вазовская фитоняшка: почему новая Vesta Sportline одновременно восхищает и разочаровывает

Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста

Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?

Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?

Черная Lada с агрессивным дизайном неизменно притягивает взгляды на парковке и в потоке. За время теста, как пишет Autonews, автомобиль собрал немало одобрительных отзывов от случайных прохожих. Эта Vesta действительно способна вызывать эмоции, причем даже у тех, кто обычно скептически относится к отечественному автопрому. Новинка получила название Sportline, и после нескольких дней за рулем становится понятно, за что эту машину можно одновременно и полюбить, и возненавидеть.

Внешне версия Sportline заметно отличается от стандартного седана. Автомобиль получил эффектный обвес с широкими воздухозаборниками, переработанные бамперы, накладки на пороги и небольшой спойлер на крышке багажника. Образ дополняет модный черный декор вместо хрома, расширенные передние крылья и яркие красные акценты, намекающие на спортивный нрав. Раздвоенный выхлоп и оригинальные черные диски завершают подтянутый и привлекательный облик, который можно сравнить с атлетичной фигурой завсегдатая фитнес-клуба.

Салон Vesta Sportline построен на базе топовой комплектации Techno. Здесь есть все необходимое: запуск двигателя с кнопки, цифровая приборная панель с навигацией, хорошая аудиосистема с восемью динамиками, подогревы руля и сидений, а также полный электропакет. Интерьер украшен в спортивном духе: темный потолок, красные вставки и прострочка, вышивка Lada Sport на сиденьях. Даже ручки дверей подсвечиваются красным. Кресла с развитой боковой поддержкой напоминают спортивные «ковши», но при этом остаются достаточно мягкими и комфортными для долгих поездок. Единственный вопрос, который возникает - почему в самой дорогой версии Vesta нет электрорегулировок сидений.

Главное техническое отличие Sportline от предшественницы Vesta Sport кроется под капотом. Вместо 1,8-литрового 145-сильного мотора здесь установлен 1,6-литровый агрегат мощностью 118 л.с., знакомый по Granta Sport. Его производительность немного повысили за счет доработок системы впуска и выпуска, а также установки иных распредвалов. Философия этого двигателя проста - его нужно крутить. Мотор оживает после 3500-4000 оборотов и весело раскручивается почти до 7000 об/мин, доставляя водителю удовольствие от процесса. Конечно, это не настоящий спорткар, но для своей цены едет автомобиль вполне азартно.

В паре с двигателем работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Она отлично справляется с передачей крутящего момента и не доставляет дискомфорта даже при активной езде. Передачи длинные, но включаются четко и легко, позволяя вытягивать каждую до предела.

Управляемость - одна из сильных сторон Vesta Sportline. Настройки шасси провоцируют на активную езду. Машина с легкостью меняет полосы и уверенно держится в скоростных поворотах. Подвеска, унаследованная от Vesta Sport, стала жестче, колея - шире на 18 мм, а спереди установлены увеличенные 300-миллиметровые тормоза. Все это делает автомобиль собранным и стабильным на любой скорости, при этом он довольно деликатно информирует водителя о качестве дорожного покрытия.

Без недостатков, конечно, не обошлось. Основная претензия - слабая шумоизоляция колесных арок. На высокой скорости или на неровной дороге в салоне становится шумно, что мешает разговаривать с пассажирами. Также встречаются мелкие огрехи сборки, вроде скрипа стеклоподъемников или периодических «зависаний» мультимедийной системы. Но главный спорный момент - это цена. Стоимость автомобиля перешагнула психологическую отметку в 2 миллиона рублей, что заставляет задуматься о целесообразности такой покупки. За такой прайс эту «фитоняшку» от АвтоВАЗа хочется скорее критиковать, чем хвалить.

Несмотря на все минусы, Vesta Sportline оставляет положительное впечатление. Это автомобиль, который дарит эмоции и делает каждую поездку интереснее. С ним не скучно, он провоцирует на небольшие водительские шалости и оставляет ощущение задора и веселья.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
