Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
Цена за такой автомобиль, указанная на официальном сайте Lada, составляет 2 175 900 рублей. В более дорогом исполнении Black с черными колесными дисками машина стоит на 30 000 больше. Автомобиль на видео дилер оценил в 2 499 900 рублей. В комментариях одни недоумевали, что еще установили в машину на 300 тысяч, другие с ностальгией вспоминали, как еще года три назад брали за эти деньги BMW 3-Series, Audi A4 или топовый Volkswagen Tiguan.
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09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
02.11.2023, 14:20
Lada Vesta сорвалась в Сочи с обрыва: людей спасли благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС»
Под Сочи вечером 30 октября водитель Lada Vesta не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и рухнул с 50-метрового обрыва вниз. В машине находились три человека.Читать далее
-
31.10.2023, 17:09
АвтоВАЗ рассказал, когда начнут выпускать «Ладу» для чиновников (не скоро)
В ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал, когда на предприятии планируют наладить серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, рекомендованных для закупки в автопарки министерств и ведомств.Читать далее
-
31.10.2023, 07:41
Lada Vesta Sportline появилась у дилеров: это самая дорогая Vesta в истории
Первые Lada Vesta Sportline добрались до официальных дилеров и стало известно, во сколько оценили седан с форсированным до 118 л.с. мотором, аэродинамическим обвесом и перенастроенной подвеской. Такой дорогой «Весты» еще не было.Читать далее
-
30.10.2023, 08:01
Владельцев новеньких Lada Vesta приглашают на бесплатный ремонт
АвтоВАЗ обычно не объявляет массовые отзывные кампании, а ограничивается внутренними предписаниями, рассылаемыми официальным дилерам Lada. Очередной документ касается новеньких Lada Vesta NG.Читать далее
-
23.10.2023, 08:37
5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года
Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не менее чем за 700 тысяч рублей. Именно столь стоит базовый седан Lada Granta.Читать далее
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