Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)

Инсайдерский паблик Avtograd news опубликовал интересное видео, снятое в одном из дилерских центров. Главный герой ролика – белоснежный седан Lada Vesta Sportline. Визуально от обычной «Весты» автомобиль отличается красивыми 17-дюймовыми колесными дисками, черной крышей, красными полосками в переднем и заднем бамперах, кожаным рулем и контрастной черно-красной обивкой сидений (кожзам+алькантара). Под капотом установлен 1,6-литровый мотор, форсированный до 118 сил.

Цена за такой автомобиль, указанная на официальном сайте Lada, составляет 2 175 900 рублей. В более дорогом исполнении Black с черными колесными дисками машина стоит на 30 000 больше. Автомобиль на видео дилер оценил в 2 499 900 рублей. В комментариях одни недоумевали, что еще установили в машину на 300 тысяч, другие с ностальгией вспоминали, как еще года три назад брали за эти деньги BMW 3-Series, Audi A4 или топовый Volkswagen Tiguan.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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