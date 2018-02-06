6 февраля 2018, 16:02
Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем января
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых автомобилей в России за январь 2018 года. Количество проданных новых автомобилей возросло на 31% по сравнению с январем прошлого года. Самой популярной машиной месяца впервые стала Lada Vesta.
Семейство Lada Vesta в начале 2018 года выбилось в лидеры продаж, опередив такие традиционно популярные у россиян модели, как Kia Rio и Lada Granta. В общей сложности в январе было продано 6 696 экземпляров Весты. На втором месте, с отставанием в сотню автомобилей, оказалась Kia Rio, на третьем Lada Granta (-1 381 автомобиль).
По сравнению с январем 2017 года объемы продаж Lada Vesta выросли на 29%, что в целом соответствует тенденциям на российском автомобильном рынке. Популярность модели объясняется разнообразием ее модификаций. Сейчас в семейство входит седан, универсал SW и вседорожная версия универсала SW Cross, продажи которой начались в ноябре 2017 года. Дорожный просвет вседорожного универсала составляет внушительные 202 мм.
В нынешнем году АвтоВАЗ пообещал выкатить еще две новые версии Lada Vesta. В ближайшее время ожидается премьера вседорожной версии седана. Автомобиль получит увеличенный клиренс, модернизированную подвеску, пластиковый защитный обвес и большие колеса. Чуть позже АвтоВАЗ начнет выпуск спортивных версий – Lada Vesta Sport. Официальной информации о новинке пока нет. Возможно, автомобиль получит форсированный двигатель объемом 1,8 литра, который будет доступен в двух вариантах мощности: 149 л.с. и 180 л.с. По другой информации, спортивную модификацию оснастят 140-сильным 1,6-литровым мотором.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|СУГ
|Мощность, л.с./ об/мин
|106
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.1
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|6.3
|Топливо
|Газ (бензин)
|Все характеристики
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Отзывы по теме
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
АвтоВАЗ рулит!!!
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
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