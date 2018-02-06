6 февраля 2018, 16:02

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем января

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых автомобилей в России за январь 2018 года. Количество проданных новых автомобилей возросло на 31% по сравнению с январем прошлого года. Самой популярной машиной месяца впервые стала Lada Vesta.
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Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем января ВАЗ (Lada) Vesta
Семейство Lada Vesta в начале 2018 года выбилось в лидеры продаж, опередив такие традиционно популярные у россиян модели, как Kia Rio и Lada Granta. В общей сложности в январе было продано 6 696 экземпляров Весты. На втором месте, с отставанием в сотню автомобилей, оказалась Kia Rio, на третьем Lada Granta (-1 381 автомобиль).

По сравнению с январем 2017 года объемы продаж Lada Vesta выросли на 29%, что в целом соответствует тенденциям на российском автомобильном рынке. Популярность модели объясняется разнообразием ее модификаций. Сейчас в семейство входит седан, универсал SW и вседорожная версия универсала SW Cross, продажи которой начались в ноябре 2017 года. Дорожный просвет вседорожного универсала составляет внушительные 202 мм. 
 
В нынешнем году АвтоВАЗ пообещал выкатить еще две новые версии Lada Vesta. В ближайшее время ожидается премьера вседорожной версии седана. Автомобиль получит увеличенный клиренс, модернизированную подвеску, пластиковый защитный обвес и большие колеса. Чуть позже АвтоВАЗ начнет выпуск спортивных версий – Lada Vesta Sport. Официальной информации о новинке пока нет. Возможно, автомобиль получит форсированный двигатель объемом 1,8 литра, который будет доступен в двух вариантах мощности: 149 л.с. и 180 л.с. По другой информации, спортивную модификацию оснастят 140-сильным 1,6-литровым мотором.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателяСУГ
Мощность, л.с./ об/мин106
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.3
ТопливоГаз (бензин)
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Отзывы по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
АвтоВАЗ рулит!!!
Татьяна
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
Григорий
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Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем января
Семейство Lada Vesta в начале 2018 года выбилось в лидеры продаж, опередив такие традиционно популярные у россиян модели, как Kia Rio и Lada Granta. В общей сложности в январе было продано 6 696 экземпляров Весты. На втором месте, с отставанием в сотню автомобилей, оказалась Kia Rio, на третьем Lada Granta (-1 381 автомобиль).По сравнению с январем 2017 года объемы продаж Lada Vesta выросли на 29%, что в целом соответствует тенденциям на российском автомобильном рынке. Популярность модели объясняется разнообразием ее модификаций. Сейчас в семейство входит седан, универсал SW и вседорожная версия универсала SW Cross, продажи которой начались в ноябре 2017 года. Дорожный просвет вседорожного универсала составляет внушительные 202 мм.  В нынешнем году АвтоВАЗ пообещал выкатить еще две новые версии Lada Vesta. В ближайшее время ожидается премьера вседорожной версии седана. Автомобиль получит увеличенный клиренс, модернизированную подвеску, пластиковый защитный обвес и большие колеса. Чуть позже АвтоВАЗ начнет выпуск спортивных версий – Lada Vesta Sport. Официальной информации о новинке пока нет. Возможно, автомобиль получит форсированный двигатель объемом 1,8 литра, который будет доступен в двух вариантах мощности: 149 л.с. и 180 л.с. По другой информации, спортивную модификацию оснастят 140-сильным 1,6-литровым мотором.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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