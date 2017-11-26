26 ноября 2017, 18:26

Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ

«Кроссовая» версия универсала Lada Vesta нынче, пожалуй, самый обсуждаемый автомобиль на рынке. О нем говорят даже те, кто давно потерял веру в отечественный автопром.
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Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ ВАЗ Lada Vesta, Renault Sandero Stepway

Счастливчики из разряда протестировавших отдают должное новому вазовскому продукту, отмечая несвойственный для тольяттинских малолитражек внутренний комфорт и хорошую связку «двигатель/шасси». 

ВАЗ Lada Vesta SW Luxe Multimedia 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 12.4 с, 174 км/ч
4410 x 1764 x 1512 мм
передний
АИ-95, 7.3 л на 100 км
726 900 руб
Все характеристики
Почувствовать Lada Vesta SW Cross в движении сегодня есть у каждого из желающих. Портал 110km.ru обзвонил дилеров и узнал, что тестовыми машинами продавцы уже обзавелись, правда, у всех исключительно 1,8-литровые «механические» варианты в комплектации Luxe, с «роботом» нет ни у кого. При этом заказать универсалы с бесступенчатой трансмиссией вполне возможно. Только вот сроки поставок, мягко скажем, неспешные.

В салонах «Прагматика» и «Лада Центр Невский» нам сказали, что заказанные сегодня машины приедут в лучшем случае в феврале следующего года. Чуть оперативнее готовы сработать в а/ц «Дакар» на Бухаресткой и «Интей» на Коломяжском – здесь срок ожидания снижен до 1,5 месяца. При любом раскладе в СПб забронированные автомобили будут только после Нового года.

Причина вполне естественная – приличный спрос и очереди. Те потребители, кто подсуетился с покупкой чуть раньше, пересядут на Vesta SW Cross уже в декабре, но таких, признаться, немного. Чтобы не терять потенциальных клиентов, дилеры предлагают обратить внимание на простой универсал SW, делая акцент, что главное отличие модификации SW Cross – пластиковый обвес и увеличенный клиренс. Остальное, мол, один в один. Правда, и классических универсалов на площадках продавцов немного – в среднем, по 1-2 машины.

Тем, кто желает «вкусить» драйва SW Cross с «роботом», менеджеры автосалонов предлагают прокатиться на «роботизированном» XRay, дескать, даже небольшой ознакомительной поездки на такой версии вполне хватит для понимания сути работы коробки, заочно «примерив» ее на SW Cross. 

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Для заказа автомобиля, как водится, потребуют предоплату. Ее размер у каждого дилера свой. В автоцентре, «Дакар» на Бухаресткой, например, за заказ псевдо-кроссовера попросят 20 000 рублей, в а/ц «Интей» на Коломяжском – 15 000 рублей, в «Лада Центр Невский» аппетиты поменьше – всего 5 000 рублей. А вот сотрудники «Прагматики» и вовсе, как оказывается, альтруисты – денег за услугу не берут, ссылаясь на некий закон, согласно которому делать этого нельзя, если срок поставок автомобиля превышает 2 месяца.

Техобслуживание Lada Vesta SW Cross не обременительное. По информации вышеназванных автоцентров, прохождение ТО1 обойдется владельцам нового авто всего в 6-7 тыс. рублей, что заметно дешевле ряда бюджетных иномарок аналогичного класса. Прямых конкурентов у нового вазовского автомобиля немного. С одним из них – Kia Rio X-Line мы уже познакомили наших читателей. 

Есть еще один хэтчбек, который, хоть и с некоторой натяжкой, можно отнести в список визави, - Renault Sandero Stepway. В отличие от «корейца», французский бюджетник присутствует на рынке не один год. Продажи не самые выдающиеся, но заприметить его в городском (и не только) трафике автомобиль реально. На сегодня его стартовая стоимость составляет 650 000 рублей (комплектация Confort), что в выгодном свете отличает его от вышеназванной «сладкой парочки».

  

 

Дорожный просвет Renault Sandero Stepway уступает «Весте» целых 8 мм (195 мм против 203 мм), по длине и того больше - 4080 мм против 4424 мм. Колесная база «француза» - 2589 мм, снаряженная масса в базовой комплектации - 1111 или 1127 кг, в зависимости от двигателя, грузоподъемность – 444 кг. Грузовое отделение скроет в своих «объятиях» до 320 литров груза, а при сложенном заднем ряде сидений полезный объем возрастает до 1200 литров.

Renault Sandero Stepway
Выпускается с 2015 г.
Новый от 629 990 до 764 990 Р
Отзывов: 2
Актуальный вариант Sandero Stepway зиждется на базе «донорского» хэтчбека и имеет привод лишь на одну ось. Схема подвески простецкая: стойки «МакФерсон» и стабилизатора поперечной устойчивости спереди и полузависимая конструкция с торсионной балкой и стабилизатором сзади. Ходовая, как многие уже знают по собственному опыту, крепкая, чуть ли не эталонная. Днище хэтча защищено антигравийным покрытием, все швы и стыки закрыты мастикой, топливопроводы спрятаны в пластиковые кожухи, а картер двигателя прикрыт стальной защитой.

Стартовый мотор – 8-клапанный с 4 цилиндрами объемом 1,6 литра. Максимальная отдача - 82 л.с., и развиваются они при 5000 об/мин. Максимум крутящего момента 134 Нм достигается при 2800 об/мин. В паре с мотором работает 5-ступенчатая МКПП, благодаря которой псевдо-кроссовер ускоряется до 100 км/час за 12,3 секунды. Максимальные возможности - 165 км/ч, средний расход топлива - 7,3 литра в комбинированном режиме передвижения.

Альтернативный агрегат – той же 4-цилиндровой компоновки и того же литража, правда, с 16-клапанным ГРМ и иной системой распределенного впрыска. Как итог – максимальные 102 л.с при 5750 об/мин и 145 Нм крутящего момента при 3750 об/мин. С 5МКПП данный мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 11,2 секунды, «максималка» чуть интереснее - 170 км/ч. Расход горючего практически такой же.

Плюсы и минусы
Vesta SW Cross - симатичный вазовский универсалНа автомобиль выстроилась очередь
Свежий продукт, фактор новизныПока неизвестно, как поведет себя в ходе длительной эксплуатации
Sandero Stepway дешевле плюс знаменитая неубиваемая подвескаНесколько лет присутствия на рынке
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Отзывы по теме
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
Одним нравится чёрное другим белое, одним квадратное другим круглое. Что тут сравнивать? Корейский фантик и постсоветский жигуль? Есть деньги и нравится цвет, покупай и катайся, получай удовольствие. Что за мода стала " муки выбора"? Слишком много стали обращать внимания на мнения в интернете. Думать ...
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Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Счастливчики из разряда протестировавших отдают должное новому вазовскому продукту, отмечая несвойственный для тольяттинских малолитражек внутренний комфорт и хорошую связку «двигатель/шасси».  {{params_57884}} Почувствовать Lada Vesta SW Cross в движении сегодня есть у каждого из желающих. Портал 110km.ru обзвонил дилеров и узнал, что тестовыми машинами продавцы уже обзавелись, правда, у всех исключительно 1,8-литровые «механические» варианты в комплектации Luxe, с «роботом» нет ни у кого. При этом заказать универсалы с бесступенчатой трансмиссией вполне возможно. Только вот сроки поставок, мягко скажем, неспешные.В салонах «Прагматика» и «Лада Центр Невский» нам сказали, что заказанные сегодня машины приедут в лучшем случае в феврале следующего года. Чуть оперативнее готовы сработать в а/ц «Дакар» на Бухаресткой и «Интей» на Коломяжском – здесь срок ожидания снижен до 1,5 месяца. При любом раскладе в СПб забронированные автомобили будут только после Нового года.Причина вполне естественная – приличный спрос и очереди. Те потребители, кто подсуетился с покупкой чуть раньше, пересядут на Vesta SW Cross уже в декабре, но таких, признаться, немного. Чтобы не терять потенциальных клиентов, дилеры предлагают обратить внимание на простой универсал SW, делая акцент, что главное отличие модификации SW Cross – пластиковый обвес и увеличенный клиренс. Остальное, мол, один в один. Правда, и классических универсалов на площадках продавцов немного – в среднем, по 1-2 машины. Тем, кто желает «вкусить» драйва SW Cross с «роботом», менеджеры автосалонов предлагают прокатиться на «роботизированном» XRay, дескать, даже небольшой ознакомительной поездки на такой версии вполне хватит для понимания сути работы коробки, заочно «примерив» ее на SW Cross.  {{material_121705}} Для заказа автомобиля, как водится, потребуют предоплату. Ее размер у каждого дилера свой. В автоцентре, «Дакар» на Бухаресткой, например, за заказ псевдо-кроссовера попросят 20 000 рублей, в а/ц «Интей» на Коломяжском – 15 000 рублей, в «Лада Центр Невский» аппетиты поменьше – всего 5 000 рублей. А вот сотрудники «Прагматики» и вовсе, как оказывается, альтруисты – денег за услугу не берут, ссылаясь на некий закон, согласно которому делать этого нельзя, если срок поставок автомобиля превышает 2 месяца. Техобслуживание Lada Vesta SW Cross не обременительное. По информации вышеназванных автоцентров, прохождение ТО1 обойдется владельцам нового авто всего в 6-7 тыс. рублей, что заметно дешевле ряда бюджетных иномарок аналогичного класса. Прямых конкурентов у нового вазовского автомобиля немного. С одним из них – Kia Rio X-Line мы уже познакомили наших читателей.  Есть еще один хэтчбек, который, хоть и с некоторой натяжкой, можно отнести в список визави, - Renault Sandero Stepway. В отличие от «корейца», французский бюджетник присутствует на рынке не один год. Продажи не самые выдающиеся, но заприметить его в городском (и не только) трафике автомобиль реально. На сегодня его стартовая стоимость составляет 650 000 рублей (комплектация Confort), что в выгодном свете отличает его от вышеназванной «сладкой парочки».    Дорожный просвет Renault Sandero Stepway уступает «Весте» целых 8 мм (195 мм против 203 мм), по длине и того больше - 4080 мм против 4424 мм. Колесная база «француза» - 2589 мм, снаряженная масса в базовой комплектации - 1111 или 1127 кг, в зависимости от двигателя, грузоподъемность – 444 кг. Грузовое отделение скроет в своих «объятиях» до 320 литров груза, а при сложенном заднем ряде сидений полезный объем возрастает до 1200 литров.{{model_6155}} Актуальный вариант Sandero Stepway зиждется на базе «донорского» хэтчбека и имеет привод лишь на одну ось. Схема подвески простецкая: стойки «МакФерсон» и стабилизатора поперечной устойчивости спереди и полузависимая конструкция с торсионной балкой и стабилизатором сзади. Ходовая, как многие уже знают по собственному опыту, крепкая, чуть ли не эталонная. Днище хэтча защищено антигравийным покрытием, все швы и стыки закрыты мастикой, топливопроводы спрятаны в пластиковые кожухи, а картер двигателя прикрыт стальной защитой.Стартовый мотор – 8-клапанный с 4 цилиндрами объемом 1,6 литра. Максимальная отдача - 82 л.с., и развиваются они при 5000 об/мин. Максимум крутящего момента 134 Нм достигается при 2800 об/мин. В паре с мотором работает 5-ступенчатая МКПП, благодаря которой псевдо-кроссовер ускоряется до 100 км/час за 12,3 секунды. Максимальные возможности - 165 км/ч, средний расход топлива - 7,3 литра в комбинированном режиме передвижения.Альтернативный агрегат – той же 4-цилиндровой компоновки и того же литража, правда, с 16-клапанным ГРМ и иной системой распределенного впрыска. Как итог – максимальные 102 л.с при 5750 об/мин и 145 Нм крутящего момента при 3750 об/мин. С 5МКПП данный мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 11,2 секунды, «максималка» чуть интереснее - 170 км/ч. Расход горючего практически такой же.
2017-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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