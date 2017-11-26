Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Счастливчики из разряда протестировавших отдают должное новому вазовскому продукту, отмечая несвойственный для тольяттинских малолитражек внутренний комфорт и хорошую связку «двигатель/шасси».
|ВАЗ Lada Vesta SW Luxe Multimedia 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.4 с, 174 км/ч
|4410 x 1764 x 1512 мм
|передний
|АИ-95, 7.3 л на 100 км
|726 900 руб
|Все характеристики
В салонах «Прагматика» и «Лада Центр Невский» нам сказали, что заказанные сегодня машины приедут в лучшем случае в феврале следующего года. Чуть оперативнее готовы сработать в а/ц «Дакар» на Бухаресткой и «Интей» на Коломяжском – здесь срок ожидания снижен до 1,5 месяца. При любом раскладе в СПб забронированные автомобили будут только после Нового года.
Причина вполне естественная – приличный спрос и очереди. Те потребители, кто подсуетился с покупкой чуть раньше, пересядут на Vesta SW Cross уже в декабре, но таких, признаться, немного. Чтобы не терять потенциальных клиентов, дилеры предлагают обратить внимание на простой универсал SW, делая акцент, что главное отличие модификации SW Cross – пластиковый обвес и увеличенный клиренс. Остальное, мол, один в один. Правда, и классических универсалов на площадках продавцов немного – в среднем, по 1-2 машины.
Тем, кто желает «вкусить» драйва SW Cross с «роботом», менеджеры автосалонов предлагают прокатиться на «роботизированном» XRay, дескать, даже небольшой ознакомительной поездки на такой версии вполне хватит для понимания сути работы коробки, заочно «примерив» ее на SW Cross.
Техобслуживание Lada Vesta SW Cross не обременительное. По информации вышеназванных автоцентров, прохождение ТО1 обойдется владельцам нового авто всего в 6-7 тыс. рублей, что заметно дешевле ряда бюджетных иномарок аналогичного класса. Прямых конкурентов у нового вазовского автомобиля немного. С одним из них – Kia Rio X-Line мы уже познакомили наших читателей.
Есть еще один хэтчбек, который, хоть и с некоторой натяжкой, можно отнести в список визави, - Renault Sandero Stepway. В отличие от «корейца», французский бюджетник присутствует на рынке не один год. Продажи не самые выдающиеся, но заприметить его в городском (и не только) трафике автомобиль реально. На сегодня его стартовая стоимость составляет 650 000 рублей (комплектация Confort), что в выгодном свете отличает его от вышеназванной «сладкой парочки».
Дорожный просвет Renault Sandero Stepway уступает «Весте» целых 8 мм (195 мм против 203 мм), по длине и того больше - 4080 мм против 4424 мм. Колесная база «француза» - 2589 мм, снаряженная масса в базовой комплектации - 1111 или 1127 кг, в зависимости от двигателя, грузоподъемность – 444 кг. Грузовое отделение скроет в своих «объятиях» до 320 литров груза, а при сложенном заднем ряде сидений полезный объем возрастает до 1200 литров.
Стартовый мотор – 8-клапанный с 4 цилиндрами объемом 1,6 литра. Максимальная отдача - 82 л.с., и развиваются они при 5000 об/мин. Максимум крутящего момента 134 Нм достигается при 2800 об/мин. В паре с мотором работает 5-ступенчатая МКПП, благодаря которой псевдо-кроссовер ускоряется до 100 км/час за 12,3 секунды. Максимальные возможности - 165 км/ч, средний расход топлива - 7,3 литра в комбинированном режиме передвижения.
Альтернативный агрегат – той же 4-цилиндровой компоновки и того же литража, правда, с 16-клапанным ГРМ и иной системой распределенного впрыска. Как итог – максимальные 102 л.с при 5750 об/мин и 145 Нм крутящего момента при 3750 об/мин. С 5МКПП данный мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 11,2 секунды, «максималка» чуть интереснее - 170 км/ч. Расход горючего практически такой же.
|Vesta SW Cross - симатичный вазовский универсал
|На автомобиль выстроилась очередь
|Свежий продукт, фактор новизны
|Пока неизвестно, как поведет себя в ходе длительной эксплуатации
|Sandero Stepway дешевле плюс знаменитая неубиваемая подвеска
|Несколько лет присутствия на рынке
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