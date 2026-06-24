Сравнение бюджетных кросс-универсалов 2026 года: Lada Vesta SW Cross против Solaris KRX — что выбрать для российских условий

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 13:47

Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России

Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России

Сравнение бюджетных кросс-универсалов 2026 года: Lada Vesta SW Cross против Solaris KRX — что выбрать для российских условий

Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России

В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.

В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.

В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов оказался практически пустым: остались лишь Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Для многих автолюбителей выбор между этими моделями стал вопросом не только вкуса, но и рациональности. В условиях ограниченного ассортимента именно эти автомобили определяют стандарты практичности и комфорта в своём сегменте.

Solaris KRX выделяется лаконичным дизайном и интуитивной компоновкой салона. Все основные функции вынесены на физические кнопки, что облегчает управление в дороге. Водительское кресло обеспечивает достойный уровень комфорта даже на дальних маршрутах, а подвеска уверенно справляется с неровностями на средних скоростях. Приборная панель с аналоговым спидометром позволяет чётко контролировать скорость, что особенно актуально в современных условиях.

Lada Vesta SW Cross, несмотря на долгую историю, регулярно обновляется и не теряет актуальности. Современная цифровая приборная панель, расширенный набор электронных ассистентов и вместительный багажник делают этот универсал привлекательным для семей и активных водителей. Подвеска отличается энергоёмкостью и мягкостью, а шумоизоляция салона превосходит не только Solaris KRX, но и некоторые более дорогие модели.

Важный аспект — эксплуатационные расходы. Обслуживание Lada Vesta SW Cross остаётся доступным, несмотря на использование китайских комплектующих после ухода Renault. В то же время Solaris KRX собирается из остаточных машинокомплектов, что может повлиять на стоимость и доступность сервисных услуг в будущем.

Технические характеристики также различаются: Solaris KRX оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., автоматической коробкой передач и багажником на 390 литров. У Lada Vesta SW Cross — 1,8-литровый мотор на 122 л.с., механическая коробка и увеличенный багажник объёмом 480 литров. Дорожный просвет у Весты чуть выше — 194 мм против 190 мм у конкурента, что может быть критично для поездок по просёлочным дорогам.

Для тех, кто выбирает автомобиль по цене и комплектации, Lada Vesta SW Cross выглядит более выгодно. Однако Solaris KRX может заинтересовать водителей, ценящих эргономику и привычную управляемость. Окончательный выбор зависит от личных приоритетов: обе модели способны удовлетворить базовые потребности современного водителя.

Оба автомобиля отражают тенденции российского рынка: ставка делается на практичность, простоту обслуживания и адаптацию к местным условиям. В условиях ограниченного выбора именно такие модели становятся определяющими для массового потребителя.

Стоит учитывать, что в 2026 году изменились не только предпочтения покупателей, но и правила возврата водительских прав после лишения. Подробная инструкция по новым требованиям и нюансам процедуры доступна в отдельном материале о возврате водительских прав в 2026 году. Это может быть важно для тех, кто планирует покупку нового автомобиля и хочет избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Упомянутые модели: Solaris KRX, ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: Solaris, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис, Лада

Похожие материалы Солярис, Лада

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Волгоград Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться