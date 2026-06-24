Сравнение бюджетных кросс-универсалов 2026 года: Lada Vesta SW Cross против Solaris KRX — что выбрать для российских условий

24 июня 2026, 13:47
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов оказался практически пустым: остались лишь Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Для многих автолюбителей выбор между этими моделями стал вопросом не только вкуса, но и рациональности. В условиях ограниченного ассортимента именно эти автомобили определяют стандарты практичности и комфорта в своём сегменте.
Solaris KRX выделяется лаконичным дизайном и интуитивной компоновкой салона. Все основные функции вынесены на физические кнопки, что облегчает управление в дороге. Водительское кресло обеспечивает достойный уровень комфорта даже на дальних маршрутах, а подвеска уверенно справляется с неровностями на средних скоростях. Приборная панель с аналоговым спидометром позволяет чётко контролировать скорость, что особенно актуально в современных условиях.
Lada Vesta SW Cross, несмотря на долгую историю, регулярно обновляется и не теряет актуальности. Современная цифровая приборная панель, расширенный набор электронных ассистентов и вместительный багажник делают этот универсал привлекательным для семей и активных водителей. Подвеска отличается энергоёмкостью и мягкостью, а шумоизоляция салона превосходит не только Solaris KRX, но и некоторые более дорогие модели.
Важный аспект — эксплуатационные расходы. Обслуживание Lada Vesta SW Cross остаётся доступным, несмотря на использование китайских комплектующих после ухода Renault. В то же время Solaris KRX собирается из остаточных машинокомплектов, что может повлиять на стоимость и доступность сервисных услуг в будущем.
Технические характеристики также различаются: Solaris KRX оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., автоматической коробкой передач и багажником на 390 литров. У Lada Vesta SW Cross — 1,8-литровый мотор на 122 л.с., механическая коробка и увеличенный багажник объёмом 480 литров. Дорожный просвет у Весты чуть выше — 194 мм против 190 мм у конкурента, что может быть критично для поездок по просёлочным дорогам.
Для тех, кто выбирает автомобиль по цене и комплектации, Lada Vesta SW Cross выглядит более выгодно. Однако Solaris KRX может заинтересовать водителей, ценящих эргономику и привычную управляемость. Окончательный выбор зависит от личных приоритетов: обе модели способны удовлетворить базовые потребности современного водителя.
Оба автомобиля отражают тенденции российского рынка: ставка делается на практичность, простоту обслуживания и адаптацию к местным условиям. В условиях ограниченного выбора именно такие модели становятся определяющими для массового потребителя.
Стоит учитывать, что в 2026 году изменились не только предпочтения покупателей, но и правила возврата водительских прав после лишения. Подробная инструкция по новым требованиям и нюансам процедуры доступна в отдельном материале о возврате водительских прав в 2026 году. Это может быть важно для тех, кто планирует покупку нового автомобиля и хочет избежать неприятных сюрпризов на дороге.
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