Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 21:14

Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом

Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом

Европейцы в шоке: Lada Vesta SW Cross признали достойным конкурентом Kia XCeed и Toyota C-HR

Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом

Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.

Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.

Внимание европейских автомобильных обозревателей вновь приковано к российскому рынку: Lada Vesta SW Cross неожиданно оказалась в одном ряду с такими моделями, как Toyota C-HR и Kia XCeed. Причина - не только в технических характеристиках, но и в том, как отечественный универсал воспринимается на фоне признанных европейских конкурентов.

Внешний вид Lada Vesta SW Cross не уступает современным трендам. Среди деталей, которые формируют узнаваемый облик, выделяются защитные накладки, оригинальные бамперы, светодиодная оптика, двухцветные диски и антенна в форме акульего плавника. Такой подход к дизайну создает ощущение индивидуальности, что редко встречается в сегменте доступных универсалов.

Техническая часть также не осталась без внимания. Lada Vesta Cross комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1.6 и 1.8 литра, мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Покупателям доступны варианты с механической коробкой передач или вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 секунды, а максимальная скорость достигает 185 км/ч - показатели, которые позволяют уверенно чувствовать себя на трассе и в городе.

Особо отмечается стоимость автомобиля. В России цена Lada Vesta SW Cross эквивалентна примерно 20 тысячам евро, что делает ее привлекательной альтернативой для тех, кто ищет современный универсал по разумной цене. Эксперты считают, что при официальных продажах в Европе модель могла бы составить конкуренцию местным кроссоверам, особенно с учетом соотношения цены и оснащения.

Интерес к российским автомобилям за рубежом не ограничивается только новыми моделями. Например, внимание к классическим версиям сохраняется и сегодня: история ВАЗ-2107 показывает, как отечественные машины становятся частью автокультуры разных стран. Это подтверждает, что российский автопром способен не только вызывать чувство ностальгии, но и удивлять современными решениями.

Lada Vesta SW Cross - одна из немногих моделей, которые сочетают актуальный дизайн, практичность и доступную цену. В условиях, когда европейский рынок становится все более требовательным к новым игрокам, появление таких автомобилей может изменить расстановку сил в сегменте универсалов. Для российских покупателей это еще и сигнал о том, что отечественные бренды способны конкурировать на равных с мировыми лидерами, предлагая не только бюджетные, но и действительно интересные решения.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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