Парадокс рынка: почему Веста теряет треть покупателей, а ее место занимает китайский паркетник

Лада Веста теряет позиции: Haval Jolion обходит по продажам в России

В июне российский рынок автомобилей удивил: Лада Веста уступила второе место Haval Jolion, а доля китайских моделей среди лидеров продолжает расти. Эксперты отмечают, что покупатели все чаще ориентируются на оснащение и тип кузова, а не на происхождение марки.

В июне российский рынок автомобилей удивил: Лада Веста уступила второе место Haval Jolion, а доля китайских моделей среди лидеров продолжает расти. Эксперты отмечают, что покупатели все чаще ориентируются на оснащение и тип кузова, а не на происхождение марки.

Рынок новых автомобилей в России переживает перемены: привычные лидеры уступают место новичкам, а предпочтения покупателей меняются быстрее, чем ожидали даже эксперты. По итогам июня «Лада Гранта» сохранила лидерство, но на второй строчке впервые оказался Haval Jolion, собранный в Тульской области. Это не просто смена мест в рейтинге — это сигнал о глубокой трансформации рынка.

Haval Jolion разошёлся тиражом 7870 экземпляров за месяц, что в 2,2 раза больше прошлогоднего результата. В то же время «Лада Веста», которая долгие годы была безусловным фаворитом, продемонстрировала спад: 5666 проданных машин, минус 3,5% к июню прошлого года, а за полгода падение составило уже 35,3%. Для модели, которая всегда была второй после «Гранты», это выглядит как начало нового тренда, а не просто временное колебание.

Причины такого сдвига лежат на поверхности. «Джолион» — это не просто «китаец», а автомобиль российской сборки, что нивелирует патриотический фактор. Покупатели всё чаще выбирают не по стране происхождения, а по набору опций, цене и качеству. «Веста» за год подорожала, а вопросы по сборке и оснащению никуда не делись. В итоге многие предпочитают кроссовер с современным интерьером и богатым оснащением, даже если на капоте другой шильдик.

В тройке лидеров также оказался Tenet T7, построенный на базе Chery, с результатом 6798 машин. За ним — снова «Веста» и ещё один Tenet, модель T4L (3683 проданных авто). Таким образом, четыре из пяти самых продаваемых моделей июня так или иначе связаны с китайскими платформами. «Лада Гранта» остаётся лишь небольшим исключением, напоминанием о временах, когда рынок был более предсказуемым.

Судя по динамике, российский авторынок вступает в новую фазу: покупатели больше не ориентируются слепо на привычные бренды, а ищут оптимальные сочетания цены, комплектации и потребительских качеств. Если раньше «Веста» была логичным выбором после «Гранты», то теперь этот путь всё чаще ведёт к кроссоверам на китайских платформах с российской пропиской. Это не просто смена модели — это смена логики выбора автомобиля в России. Согласно данным, такая тенденция может закрепиться, если отечественные производители не пересмотрят свою стратегию и не предложат рынку действительно конкурентные решения.

Интересно, что в топ-10 ворвались и другие модели: Lada Niva Travel прибавила почти 57%, а Geely Monjaro показала рост на 18,4%. Это подтверждает: спрос смещается в сторону кроссоверов и внедорожников, а премиальные сегменты тоже находят своих покупателей даже в непростых экономических условиях. Кстати, эксперты отмечают, что подобные переходы уже наблюдаются и в других сегментах — например, когда необычные концепты изменили рынок грузовиков, как это было с Lincoln Mark-650 .