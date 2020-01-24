24 января 2020, 11:51
Lada Vesta в версии Comfort Winter стоит от 733 900 рублей
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Фото: АвтоВАЗ
На официальном сайте Lada у автомобилей семейства Vesta появилась новая комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой руля и обогревом. Цены начинаются от 733 900 рублей.
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В версии Comfort Winter дополнительно к оснащению Comfort появляется трехуровневый подогрев передних сидений, повторители «поворотников» в боковых зеркалах и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Новую комплектацию Comfort Winter можно заказать с любым мотором. Седан Vesta с базовым 106-сильным агрегатом и «механикой» стоит от 733 900 рублей или на 36 тысяч дороже, чем аналогичный автомобиль в исполнении Comfort.
Кроме того, как выяснили журналисты «Лада.Онлайн», кожаный руль с подогревом появился также в комплектации Comfort Multimedia, которая подорожала на 13 000 рублей. «Вседорожный» седан Vesta Cross в комплектации Luxe со 113-сильным мотором, напротив, стал дешевле на те же 13 000 рублей. Теперь он стоит 901 900 рублей.
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По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
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