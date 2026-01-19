Почему Tenet обошел Lada Vesta — сенсация или закономерность?

Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло

В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?

В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?

Декабрь 2025 года стал месяцем для российского авторынка, когда привычные продажи автомобилей пошли под откос. Lada Vesta, еще недавно считавшаяся главным бестселлером, неожиданно уступила место в топе продаж кроссоверам марки Tenet. По данным «Автостата», дилеры реализовали всего 5069 автомобилей семейства Vesta, и эти показатели продаж модели вывели Lada Vesta лишь на пятое место в рейтинге.

В то же время кроссовер Tenet T7, который по сути является адаптацией Chery Tiggo 7, ворвался на третью строчку с результатом 5831 проданного автомобиля. Еще один представитель марки - Tenet T4, являющийся клоном Chery Tiggo 4, занял четвертое место, разойдясь тиражом в 5326 экземплярах. Впереди остались только Haval Jolion и бессменный лидер — Lada Granta.

Примечательно, что Тенет, появившийся на рынке всего несколько месяцев назад, уже в декабре стал третьим по объему продаж брендом в России. Chery, несмотря на былую популярность, даже не попал в десятку. Линейка Тенет пока состоит из трех моделей: T4, T7 и T8, но в ближайшее время намечен выход флагманского кроссовера T9.

Все автомобили Тенет собираются на мощностях завода Volkswagen в Калужской области, который теперь принадлежит «АГР Холдингу». По сути, это те же самые китайские модели Chery, но с новым шильдиком и адаптацией под российские реалии. Такой подход позволил рынку быстро завоевать доверие покупателей, которые устали ждать новинок от других производителей.

Смена лидеров в декабре 2025 года стала настоящим шоком для многих экспертов и автолюбителей. Еще недавно казалось, что Lada Vesta не сдвинулась с пьедестала, но Тенет сумел не только ворваться в тройку, но и потеснить признанных фаворитов. Российский рынок продолжает меняться, и, похоже, впереди нас ждет еще немало сюрпризов.