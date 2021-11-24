Lada Vesta за 600 тысяч: давно такую цену не встречали?
Трудно даже представить, что 6 лет назад, на заре появления новой вазовской модели с фирменным «X-дизайном» за нее просили всего 609 000 рублей. И это еще не самая базовая комплектация автомобиля. Стартовая стоимость трехобъемника составляла смешные, по нынешним меркам, 569 900 рублей.
Седан в комплектации, но с пакетом Multimedia, стоил 713 900 рублей. Его «фишками» были: круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедиа-центр с 7-дюймовым экраном, камерой заднего обзора и навигацией и аудиосистема с 6-ю динамиками. Напомним, что курс евро к концу 2015-го составлял 79 рублей.
Как вы думаете, сколько в этом году будет продано машин семейства Lada Vesta? Даем небольшую подсказку: согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в период с января по октябрь в России было реализовано 93 121 ед. Это на почти на 9 тыс. машин больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
- 740 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 410 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 297 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 595 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 007 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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