3 июня 2019, 13:17

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

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Полицейское управление словацкого города Гуменне отчиталось о покупке нового автомобиля. Автопарк ведомства пополнился вседорожным универсалом Lada Vesta SW Cross.
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
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Покупка Lada Vesta SW Cross обошлась городской полиции в 14 тысяч евро или чуть более 1 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Автомобиль был приобретен в лизинг с ежемесячным платежом в размере 270 евро. Подробный отчет о покупке опубликован на официальном сайте ведомства.

В числе основных достоинств Lada Vesta SW Cross словацкие полицейские назвали оптимальные размеры, вместительный багажник и увеличенный дорожный просвет. Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля. Универсал Kia Ceed, купленный в 2011 году, намотал более 160 тысяч километров и не смог в этом году пройти техосмотр. У более «свежей» Skoda Fabia Combi образца 2013 года пробег тоже внушительный – 131 тысяча километров. Поэтому для местной полиции покупка нового автомобиля – это насущная необходимость.

Напомним, что в апреле 2019 года стало известно о планах АвтоВАЗа прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Какое-то время дилеры будут распродавать последние автомобили со складов, а затем бренд Lada окончательно покинет европейский рынок. Российские автомобили не соответствуют экологическим требованиям, вступившим в силу с 1 сентября 2018 года: выбросы СО2 не должны превышать 120 г/км. Продавать такие автомобили можно, но автовладельцы вынуждены платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишаются главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения. А с 2020 года в Европе начинают действовать новые, еще более строгие стандарты - СО2 не более 95 г/км.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
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Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
{{material_125711}}Покупка Lada Vesta SW Cross обошлась городской полиции в 14 тысяч евро или чуть более 1 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Автомобиль был приобретен в лизинг с ежемесячным платежом в размере 270 евро. Подробный отчет о покупке опубликован на официальном сайте ведомства.В числе основных достоинств Lada Vesta SW Cross словацкие полицейские назвали оптимальные размеры, вместительный багажник и увеличенный дорожный просвет. Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля. Универсал Kia Ceed, купленный в 2011 году, намотал более 160 тысяч километров и не смог в этом году пройти техосмотр. У более «свежей» Skoda Fabia Combi образца 2013 года пробег тоже внушительный – 131 тысяча километров. Поэтому для местной полиции покупка нового автомобиля – это насущная необходимость.Напомним, что в апреле 2019 года стало известно о планах АвтоВАЗа прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Какое-то время дилеры будут распродавать последние автомобили со складов, а затем бренд Lada окончательно покинет европейский рынок. Российские автомобили не соответствуют экологическим требованиям, вступившим в силу с 1 сентября 2018 года: выбросы СО2 не должны превышать 120 г/км. Продавать такие автомобили можно, но автовладельцы вынуждены платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишаются главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения. А с 2020 года в Европе начинают действовать новые, еще более строгие стандарты - СО2 не более 95 г/км.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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