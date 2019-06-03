3 июня 2019, 13:17
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
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Полицейское управление словацкого города Гуменне отчиталось о покупке нового автомобиля. Автопарк ведомства пополнился вседорожным универсалом Lada Vesta SW Cross.
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В числе основных достоинств Lada Vesta SW Cross словацкие полицейские назвали оптимальные размеры, вместительный багажник и увеличенный дорожный просвет. Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля. Универсал Kia Ceed, купленный в 2011 году, намотал более 160 тысяч километров и не смог в этом году пройти техосмотр. У более «свежей» Skoda Fabia Combi образца 2013 года пробег тоже внушительный – 131 тысяча километров. Поэтому для местной полиции покупка нового автомобиля – это насущная необходимость.
Напомним, что в апреле 2019 года стало известно о планах АвтоВАЗа прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Какое-то время дилеры будут распродавать последние автомобили со складов, а затем бренд Lada окончательно покинет европейский рынок. Российские автомобили не соответствуют экологическим требованиям, вступившим в силу с 1 сентября 2018 года: выбросы СО2 не должны превышать 120 г/км. Продавать такие автомобили можно, но автовладельцы вынуждены платить за них повышенный транспортный налог. Таким образом, автомобили Lada лишаются главного конкурентного преимущества – невысокой стоимости владения. А с 2020 года в Европе начинают действовать новые, еще более строгие стандарты - СО2 не более 95 г/км.
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