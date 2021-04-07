Lada вошла в ТОП-10 самых популярных автомобилей всех времен и народов
10. Tesla Model 3
Как водится, начнем рейтинг самых массовых автомобилей с конца. На десятом месте находится один из самых новых автомобилей нашего списка. Сборка Tesla Model 3 стартовала в 2017 году. С тех пор по всему миру было распродано более 800 тысяч экземпляров. Своим нынешним благополучием компания Tesla во многом обязана именно этому автомобилю. На большинстве ключевых рынков, включая Китай и Европу, он удерживает пальму первенства по продажам среди электрокаров.
9. Toyota Prius
Девятое место в рейтинге самый продаваемый гибридный автомобиль. В прошлом году модель отмечала 20-летний производственный юбилей. Всего к настоящему времени продано уже более 6 млн экземпляров. Toyota Prius не теряет актуальности, и в обозримом будущем семейство хэтчбеков может пополниться новыми модификациями.
8. Volkswagen Transporter (Type 2 или Kombi)
Микроавтобус «Комби» - символ свободы и хиппи во всем мире. Первые экземпляры Volkswagen Transporter T1 сошли с конвейера в 1950 году. В 2105 году Volkswagen представил уже шестое поколение с индексом T6. За 70 лет было выпущено более 12 млн экземпляров, что позволило ему стать самым продаваемым фургоном в мире.
7. Chevrolet Impala
Флагманская легковая модель Chevrolet в свое время была самым популярным полноразмерным автомобилем в США, а в 1965 году Impala установила абсолютный рекорд продаж в США – 1 046 514 машин. Всего с 1958 по 1996 год было выпущено более 13 млн экземпляров.
6. Ford Model T
Первый в мире по-настоящему серийный и массовый автомобиль был выпущен тиражом примерно в 16,5 млн экземпляров. Ford Model T собирали с 1908 по 1927 год. Кроме того, этому пионеру автомобилестроения принадлежит еще один рекорд. Ему первому удалось достичь показателя в 1 млн проданных автомобилей.
5. Lada «Классика»
Первые автомобили ВАЗ-2101 сошли с конвейера Волжского автозавода весной 1970 года. В дальнейшем на базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года. За четыре десятка лет было выпущено свыше 17 млн экземпляров. Классические автомобили Lada по сей день остаются самыми распространенными машинами в России и небогатых странах ближнего зарубежья.
4.Volkswagen Beetle
Список был бы не полным без этой культовой модели Volkswagen с заднемоторной компоновкой. Несмотря на то, что автозавод был торжественно заложен в 1938 году, начавшаяся в 1939-м Вторая мировая война спутала все планы. Производство переориентировали на нужды армии. Первые гражданские «Жуки» были собраны лишь в 1946 году. Последние экземпляры оригинального Volkswagen Beetle сошли с конвейера в 2003 году. Однако модель с таким названием выпускалась в Мексике вплоть до 2019 года. В общей сложности по всему миру было произведено и продано более 21,5 млн экземпляров.
3. Volkswagen Golf
Выпускаемый с 1974 года, Golf - это самый известный легковой автомобиль Volkswagen после легендарного Beetle. Volkswagen Golf пережил восемь поколений и множество конфигураций кузова, обновлений и модернизаций. Всего было продано 35 млн экземпляров. Преемником Golf должен стать электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, с которым немецкий автопроизводитель готов двигаться в будущее без традиционных двигателей внутреннего сгорания.
2. Ford F-Series
Начиная с 1948 года и по настоящее время, Ford выпустил более 34 млн пикапов F-Series: от версии начального уровня F-150 до тяжеловесов F-450 Super Duty. Пожалуй, это самый культовый автомобиль Ford America. Практичный и мощный внедорожник полюбился американцам. В течение последних лет Ford F-Series удерживает титул бестселлера рынка США.
1. Toyota Corolla
Первые автомобили Corolla вышли на рынок в 1966 году. Как выяснил 110KM.RU, тогда это был скромный малолитражный автомобиль B-сегмента, что не помешало ему уже в 1974 году претендовал на статус самого продаваемого автомобиля. В 1983 году Corolla переехала на переднеприводную платформу, а еще пару лет спустя подросла до размеров С-класса. К настоящему времени модель сменила 12 поколений, разошлась тиражом более 44 млн экземпляров и по-прежнему пользуется огромной популярностью.
- 260 000 РVolkswagen Golf 2001 в Москве
- 1 778 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 484 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 883 500 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 697 500 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 492 500 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 6 083 145 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 8 800 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 440 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 3 255 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий