22 ноября 2026, 19:12
Какие подержанные автомобили чаще всего покупали в России в октябре
Какие подержанные автомобили чаще всего покупали в России в октябре
В октябре на вторичном рынке продали 596,6 тысячи легковых машин, на 7,1% больше, чем месяцем ранее, но на 8,6% меньше год к году. Lada лидировала среди марок, а ее модели заняли шесть верхних строк модельного рейтинга.
Лучшая подержанная иномарка в октябре осталась за пределами первой шестерки: Kia Rio заняла седьмое место с результатом 11,4 тысячи машин. Все шесть более высоких позиций достались российским моделям.
Первой в модельном зачете стала классическая Lada, автомобили семейства «Жигули»: за месяц купили 22,3 тысячи таких машин. За ней расположилось семейство Lada Samara 2 с результатом 15,1 тысячи, третьей стала Lada Priora, 14,5 тысячи. Далее идут Lada Granta 2 с 13 тысячами, Lada Niva Legend с 11,7 тысячи и Lada 110 с 11,4 тысячи. Среди моделей первой десятки именно Lada Niva Legend показала самый высокий месячный прирост, 16,4% к сентябрю.
После Kia Rio в рейтинге идут Hyundai Solaris с результатом 11,1 тысячи и Toyota Corolla с 10,8 тысячи. Десятку замыкает Lada Granta, 10,6 тысячи машин. Все эти модели прибавили к сентябрьским продажам. По сравнению с октябрем прошлого года рост показали Lada Granta 2, на 14,5%, и Toyota Corolla, на 4,1%; продажи остальных моделей из первой десятки снизились. Kia Rio удержала лидерство среди иномарок: в сентябре россияне купили 10,9 тысячи таких автомобилей. Подробный разбор модельной десятки опубликован в октябрьском топ-10.
В рейтинге марок Lada также заняла первое место: за месяц продали 134,3 тысячи автомобилей, около 22,5% октябрьского рынка. Toyota стала второй с 62,8 тысячи, Kia, третьей с 32,5 тысячи. В первую пятерку вошли Hyundai с 31,9 тысячи и Volkswagen с 27,2 тысячи. Далее расположились Nissan, 26,8 тысячи, Honda, 22,2 тысячи, Chevrolet, 20,9 тысячи, Renault, 19,9 тысячи, и Ford, 17,3 тысячи. Все десять марок прибавили относительно сентября. Данные по марочному и модельному рейтингам приводит агентство «Автостат».
Всего в октябре россияне приобрели 596,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 7,1% выше сентябрьского результата, но на 8,6% ниже октября 2025 года, когда продали 653 тысячи машин. Октябрь стал лучшим месяцем 2026 года по объему вторичного рынка. Однако классические Lada, несмотря на первое место по числу сделок, показали снижение на 26,2% год к году. По данным «Автостата», в сентябре продали 557,1 тысячи автомобилей.
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