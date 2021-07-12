LADA – все еще автомобильная марка №1 в России
Так, за первые шесть месяцев 2021 года производитель продал через сеть партнерских центров чуть более 200 тысяч новых автомобилей LADA (легковых пассажирских и легковых коммерческих). Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда действовали ограничения.
Более того, как отметили представители компании, в первом полугодии 2021 года доля производителя на рынке легковых авто в стране составила 23%, что является лучшим показателем за последнюю декаду.
Рейтинг самых продаваемых моделей бренда не изменился. Самой популярной моделью, как и раньше, остается LADA Granta, на долю которой приходится 35% всех продаж. По сравнению с маем прошлого года Гранта улучшила свои показатели более чем на 40%.
Vesta, уже привычный «серебряный» участник рейтинга в рамках бренда LADA улучшил свою статистику на 17% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Суммарно с января по июль 2021 было продано около 57 тысяч моделей LADA Vesta.
Третье место – это Largus с 26 тысячами проданных авто разных комплектаций (в том числе коммерческие) и улучшенная на 38% статистика по сравнению с прошлым годом. У Niva статистика тоже отличная – более 30 тысяч проданных авто и плюс 55% в статистике.
Определенную поддержку производителю в 2021 году оказали корпоративные клиенты, на чью долю пришлось 25% продаж. В этом сегменте производитель улучшил статистику и по сравнению с 2020 годом (на 50%), и по сравнению с 2019 годом (на 30%).
В корпоративном сегменте индивидуальный рейтинг по моделям несколько иной – первое место здесь тоже у Granta, а второе у Largus, третье – у Vesta. Причем, почти 1000 моделей, проданных корпоративным клиентам, работают на двух видах топлива (CNG серия).
Если говорить об общей статистике по всем производителям, то автомобильный рынок в стране вырос на 37%, а к концу года количество проданных авто может превысить 1,8 миллионов.
В то же время, представители производителя отметили не только растущий рынок авто, но и возможные в обозримом будущем проблемы, связанные с проблемами с поставками электронных комплектующих. Также представители LADA подчеркнули необходимость возобновления мер государственной поддержки для стимуляции спроса.
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- 550 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
- 550 000 РNissan Qashqai 2007 в Москве
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