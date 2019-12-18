18 декабря 2019, 16:03
Lada выходит на рынок Кыргызстана
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Фото: АвтоВАЗ
Российская марка Lada расширяет географию продаж. Новый официальный дилерский центр открылся в Бишкеке. Официальным дистрибьютором Lada в Кыргызской Республике выступает компания Asiamotors.
Фото: АвтоВАЗ
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Новый дилерский центр в Бишкеке – двухбрендовый. Помимо Lada здесь также продают автомобили Renault. Автосалон построен с учетом современных международных стандартов. По словам управляющего директора Lada Export Макса Миссаны, рынок Кыргызстана компания рассматривает как перспективный. Lada планирует добиться здесь лидирующих позиций.
В 2019 году Lada активно открывала новые дилерские центры. Восемь автосалонов появились в Узбекистане, два – в Азербайджане, два – в Боливии, по одному – в Беларуси, Монголии и Кыргызстане. Еще два дилерских центра в настоящее время проходят ребрендинг в Казахстане.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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