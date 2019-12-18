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18 декабря 2019, 16:03

Lada выходит на рынок Кыргызстана

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Фото: АвтоВАЗ
Российская марка Lada расширяет географию продаж. Новый официальный дилерский центр открылся в Бишкеке. Официальным дистрибьютором Lada в Кыргызской Республике выступает компания Asiamotors.
Lada выходит на рынок Кыргызстана

Фото: АвтоВАЗ

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Первый в Кыргызстане официальный дилерский центр Lada открылся в Бишкеке 12 декабря. В автосалоне Asiamotors, партнера российской марки, представлен весь актуальный модельный ряд Lada. Площадь шоу-рума составляет 416 кв. метров. В нем помещается семь выставочных автомобилей. Сервисная зона рассчитана на 13 постов.

Новый дилерский центр в Бишкеке – двухбрендовый. Помимо Lada здесь также продают автомобили Renault. Автосалон построен с учетом современных международных стандартов. По словам управляющего директора Lada Export Макса Миссаны, рынок Кыргызстана компания рассматривает как перспективный. Lada планирует добиться здесь лидирующих позиций.

В 2019 году Lada активно открывала новые дилерские центры. Восемь автосалонов появились в Узбекистане, два – в Азербайджане, два – в Боливии, по одному – в Беларуси, Монголии и Кыргызстане. Еще два дилерских центра в настоящее время проходят ребрендинг в Казахстане.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Lada выходит на рынок Кыргызстана
{{material_128341}}Первый в Кыргызстане официальный дилерский центр Lada открылся в Бишкеке 12 декабря. В автосалоне Asiamotors, партнера российской марки, представлен весь актуальный модельный ряд Lada. Площадь шоу-рума составляет 416 кв. метров. В нем помещается семь выставочных автомобилей. Сервисная зона рассчитана на 13 постов.Новый дилерский центр в Бишкеке – двухбрендовый. Помимо Lada здесь также продают автомобили Renault. Автосалон построен с учетом современных международных стандартов. По словам управляющего директора Lada Export Макса Миссаны, рынок Кыргызстана компания рассматривает как перспективный. Lada планирует добиться здесь лидирующих позиций.В 2019 году Lada активно открывала новые дилерские центры. Восемь автосалонов появились в Узбекистане, два – в Азербайджане, два – в Боливии, по одному – в Беларуси, Монголии и Кыргызстане. Еще два дилерских центра в настоящее время проходят ребрендинг в Казахстане.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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