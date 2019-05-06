6 мая 2019, 16:23
Lada Xray Cross показал на краш-тесте хороший результат
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Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross разбили на краш-тесте с 40-процентным фронтальным перекрытием. В итоге автомобиль показал себя лучше соплатформенных Renault Logan и Sandero, заработав 13,7 из 16 возможных баллов.
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Хэтчбек Lada Xray Cross защищает людей лучше, чем построенный на той же платформе B0 Renault Logan. В 2005 году «Логан» набрал всего 11 из 16 баллов (3 звезды), а недавно испытанный Xray Cross – 13,7 балла (4 звезды). Передние лонжероны да и вся силовая структура кузова Lada Xray полностью копируют Renault Logan/Sandero. Но в Сross-версии хэтчбек получил модифицированный подрамник передней подвески с L-образными рычагами вместо А-образных у Renault и, как следствие, увеличенный дорожный просвет. Кроме того, у автомобиля появилась новая рулевая колонка с телескопическим механизмом и встроенным электроусилителем руля. Все это привело к улучшению пассивной безопасности.
Для краш-теста взяли Lada Xray Cross в комплектации Classic/Optima (от 791 900 рублей). После удара кузов хэтчбека заметно деформировался: пороги вздулись, на крыше и передней стойке появились заломы. Дверь немного подклинило из-за сократившегося на 2 см дверного проема. Кузов был признан недостаточно прочным, а оценки снижены за потенциальную травмоопасность рулевой колонки и недостаточную защиту ног. При этом все системы пассивной безопасности (передние подушки и преднатяжители ремней) отработали прекрасно.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Хороший хетчбэк для города! За счет высокого клиренса можно заехать на бордюр или съехать с него. Машина удобная, с крепкой и надежной подвеской. За эту сумму хороший выбор!
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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