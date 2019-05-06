6 мая 2019, 16:23

Lada Xray Cross показал на краш-тесте хороший результат

  • 7080
  • 0
Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross разбили на краш-тесте с 40-процентным фронтальным перекрытием. В итоге автомобиль показал себя лучше соплатформенных Renault Logan и Sandero, заработав 13,7 из 16 возможных баллов.
Lada Xray Cross показал на краш тесте хороший результат
Ранее мы писали
Отдавая дань новомодному ЗОЖ, «АвтоВАЗ» экипировал «Cross`овками» три из пяти актуальных моделей. Самой свежей ...
Читать далее
Краш-тесты ARCAP издание «Авторевю» проводит по методике Euro NCAP. Это стандартный фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием в 40%. По результатам автомобилю присваиваются звезды и баллы за защиту водителя и переднего пассажира, пристёгнутых ремнями безопасности. Максимально можно получить 4 звезды за набранные 12,8 - 16 баллов.

Хэтчбек Lada Xray Cross защищает людей лучше, чем построенный на той же платформе B0 Renault Logan. В 2005 году «Логан» набрал всего 11 из 16 баллов (3 звезды), а недавно испытанный Xray Cross – 13,7 балла (4 звезды). Передние лонжероны да и вся силовая структура кузова Lada Xray полностью копируют Renault Logan/Sandero. Но в Сross-версии хэтчбек получил модифицированный подрамник передней подвески с L-образными рычагами вместо А-образных у Renault и, как следствие, увеличенный дорожный просвет. Кроме того, у автомобиля появилась новая рулевая колонка с телескопическим механизмом и встроенным электроусилителем руля. Все это привело к улучшению пассивной безопасности.

Для краш-теста взяли Lada Xray Cross в комплектации Classic/Optima (от 791 900 рублей). После удара кузов хэтчбека заметно деформировался: пороги вздулись, на крыше и передней стойке появились заломы. Дверь немного подклинило из-за сократившегося на 2 см дверного проема. Кузов был признан недостаточно прочным, а оценки снижены за потенциальную травмоопасность рулевой колонки и недостаточную защиту ног. При этом все системы пассивной безопасности (передние подушки и преднатяжители ремней) отработали прекрасно. 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Пользователь
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
Хороший хетчбэк для города! За счет высокого клиренса можно заехать на бордюр или съехать с него. Машина удобная, с крепкой и надежной подвеской. За эту сумму хороший выбор!
Саид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) XRay Cross
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) XRay Cross
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Xray Cross показал на краш-тесте хороший результат
{{material_124792}}Краш-тесты ARCAP издание «Авторевю» проводит по методике Euro NCAP. Это стандартный фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием в 40%. По результатам автомобилю присваиваются звезды и баллы за защиту водителя и переднего пассажира, пристёгнутых ремнями безопасности. Максимально можно получить 4 звезды за набранные 12,8 - 16 баллов.Хэтчбек Lada Xray Cross защищает людей лучше, чем построенный на той же платформе B0 Renault Logan. В 2005 году «Логан» набрал всего 11 из 16 баллов (3 звезды), а недавно испытанный Xray Cross – 13,7 балла (4 звезды). Передние лонжероны да и вся силовая структура кузова Lada Xray полностью копируют Renault Logan/Sandero. Но в Сross-версии хэтчбек получил модифицированный подрамник передней подвески с L-образными рычагами вместо А-образных у Renault и, как следствие, увеличенный дорожный просвет. Кроме того, у автомобиля появилась новая рулевая колонка с телескопическим механизмом и встроенным электроусилителем руля. Все это привело к улучшению пассивной безопасности.Для краш-теста взяли Lada Xray Cross в комплектации Classic/Optima (от 791 900 рублей). После удара кузов хэтчбека заметно деформировался: пороги вздулись, на крыше и передней стойке появились заломы. Дверь немного подклинило из-за сократившегося на 2 см дверного проема. Кузов был признан недостаточно прочным, а оценки снижены за потенциальную травмоопасность рулевой колонки и недостаточную защиту ног. При этом все системы пассивной безопасности (передние подушки и преднатяжители ремней) отработали прекрасно. 
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Воронеж Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG