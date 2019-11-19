Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 ноября 2019, 00:01

Lada XRay Cross получит новую топовую комплектацию

  • 77
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross может обзавестись новой дорогой комплектацией Instinct. Она будет доступна только для автомобилей со 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач.
Ранее мы писали
Привлекательность Lada XRay с точки зрения дизайнерских и технических решений не требует дополнительных расшифровок ...
Читать далее
Как сообщил портал Autonews со ссылкой на «Лада.Онлайн», новая комплектация Instinct станет самой дорогой для вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross с вариатором. Внешне такие автомобили будут отличаться черной глянцевой крышей, черными глянцевыми корпусами боковых зеркал и двухцветными колесными дисками. 

Ожидается, что Xray Cross в версии Instinct выпустят ограниченным тиражом и стоить они будут дороже нынешней топовой комплектации, доступной для автомобиля с вариатором. Сейчас Cross-хэтчбек с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач Jatco в комплектации Luxу Prestige стоит от 971 900 рублей.

Продажи Lada Xray Cross с вариатором начались в июле 2019 года. Такие хэтчбеки лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Автомобили с CVT предлагаются в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с машинами с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 846 900 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Пользователь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие заднеприводные седаны 2019
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) XRay Cross
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) XRay Cross
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada XRay Cross получит новую топовую комплектацию
{{material_127395}}Как сообщил портал Autonews со ссылкой на «Лада.Онлайн», новая комплектация Instinct станет самой дорогой для вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross с вариатором. Внешне такие автомобили будут отличаться черной глянцевой крышей, черными глянцевыми корпусами боковых зеркал и двухцветными колесными дисками. Ожидается, что Xray Cross в версии Instinct выпустят ограниченным тиражом и стоить они будут дороже нынешней топовой комплектации, доступной для автомобиля с вариатором. Сейчас Cross-хэтчбек с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач Jatco в комплектации Luxу Prestige стоит от 971 900 рублей.Продажи Lada Xray Cross с вариатором начались в июле 2019 года. Такие хэтчбеки лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Автомобили с CVT предлагаются в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с машинами с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 846 900 рублей.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Новосибирск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.