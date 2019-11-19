19 ноября 2019, 00:01
Lada XRay Cross получит новую топовую комплектацию
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Фото: АвтоВАЗ
Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross может обзавестись новой дорогой комплектацией Instinct. Она будет доступна только для автомобилей со 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач.
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Ожидается, что Xray Cross в версии Instinct выпустят ограниченным тиражом и стоить они будут дороже нынешней топовой комплектации, доступной для автомобиля с вариатором. Сейчас Cross-хэтчбек с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач Jatco в комплектации Luxу Prestige стоит от 971 900 рублей.
Продажи Lada Xray Cross с вариатором начались в июле 2019 года. Такие хэтчбеки лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Автомобили с CVT предлагаются в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с машинами с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 846 900 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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