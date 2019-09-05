Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 сентября 2019, 10:34

Lada Xray Cross с «механикой» обзавелась Apple CarPlay и Android Auto

  • 91
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
Вслед за «вариаторной» версией Lada Xray Cross обновленную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto получили и «вседорожные» хэтчбеки, оснащенные механической коробкой передач.
Lada Xray Cross с механикой обзавелась Apple CarPlay и Android Auto

Фото: АвтоВАЗ

Ранее мы писали
На официальном сайте появились комплектации и цены для новой версии вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross ...
Читать далее
По информации портала «Лада.Онлайн», со второй половины августа модернизированной медиасистемой оснащаются не только версии Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач, но и хэтчбеки с «механикой». Информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto позволяет водителю выводить на сенсорный экран все необходимые функции, не отвлекаясь от дороги.

Помимо нового ПО медиасистема теперь может похвастаться улучшенным микрофоном обратной связи и более совершенным сенсорным дисплеем с высоким разрешением и функцией multitouch, которая позволяет реагировать сразу на несколько прикосновений. Все это не замедлило сказаться на цене Xray Cross. Топовая комплектация Luxe-Prestige подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 921 900 рублей для автомобилей с механической «коробкой».

«Вседорожные» хэтчбеки с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным мотором Renault H4Mk поступили в продажу в конце июля 2019 года. Цены стартуют с отметки 846 900 рублей. Максимальная комплектация с автоматической «коробкой» стоит не менее 971 900 рублей. Все цены указаны без учета скидок и специальных предложений.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Пользователь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Главные новинки ушедшего лета 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) XRay Cross
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) XRay Cross
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Xray Cross с «механикой» обзавелась Apple CarPlay и Android Auto
{{material_127010}}По информации портала «Лада.Онлайн», со второй половины августа модернизированной медиасистемой оснащаются не только версии Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач, но и хэтчбеки с «механикой». Информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto позволяет водителю выводить на сенсорный экран все необходимые функции, не отвлекаясь от дороги.Помимо нового ПО медиасистема теперь может похвастаться улучшенным микрофоном обратной связи и более совершенным сенсорным дисплеем с высоким разрешением и функцией multitouch, которая позволяет реагировать сразу на несколько прикосновений. Все это не замедлило сказаться на цене Xray Cross. Топовая комплектация Luxe-Prestige подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 921 900 рублей для автомобилей с механической «коробкой».«Вседорожные» хэтчбеки с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным мотором Renault H4Mk поступили в продажу в конце июля 2019 года. Цены стартуют с отметки 846 900 рублей. Максимальная комплектация с автоматической «коробкой» стоит не менее 971 900 рублей. Все цены указаны без учета скидок и специальных предложений.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Республика Татарстан Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.