5 сентября 2019, 10:34
Lada Xray Cross с «механикой» обзавелась Apple CarPlay и Android Auto
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Фото: АвтоВАЗ
Вслед за «вариаторной» версией Lada Xray Cross обновленную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto получили и «вседорожные» хэтчбеки, оснащенные механической коробкой передач.
Фото: АвтоВАЗ
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Помимо нового ПО медиасистема теперь может похвастаться улучшенным микрофоном обратной связи и более совершенным сенсорным дисплеем с высоким разрешением и функцией multitouch, которая позволяет реагировать сразу на несколько прикосновений. Все это не замедлило сказаться на цене Xray Cross. Топовая комплектация Luxe-Prestige подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 921 900 рублей для автомобилей с механической «коробкой».
«Вседорожные» хэтчбеки с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным мотором Renault H4Mk поступили в продажу в конце июля 2019 года. Цены стартуют с отметки 846 900 рублей. Максимальная комплектация с автоматической «коробкой» стоит не менее 971 900 рублей. Все цены указаны без учета скидок и специальных предложений.
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Отзывы по теме
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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