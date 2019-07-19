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19 июля 2019, 15:42

Lada Xray Cross с вариатором будет стоить на 50 тысяч дороже

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На официальном сайте появились комплектации и цены для новой версии вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой коробкой передач. Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Стоимость базовой версии Classic Optima составит 841 900 рублей.
Lada Xray Cross с вариатором будет стоить на 50 тысяч дороже
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Сегодня разрешилась главная интрига недели – сколько будет стоить «вариаторная» версия Lada Xray Cross. Ожидалось, что цены вплотную приблизятся к 1 млн рублей и составят порядка 980 тысяч. Реальная стоимость новинки оказалась чуть ниже. Если сравнивать с Xray Cross с механической коробкой передач в похожей комплектации, то доплата за вариатор составит 50 тысяч рублей.

Покупателям предложат 4 комплектации. Базовой станет Classic Optima по цене от 841 900 рублей. Автомобиль с МКПП сейчас стоит от 791 900 рублей. Уровнем выше идет Comfort, за который просят 884 900 рублей (вместо 834 900 рублей с «механикой»). Комплектацию Luxe оценили в 934 900 рублей (МКПП – 884 900 рублей). За топовый Xray Cross в версии Luxe Prestige придется заплатить 966 900 рублей (вместо 913 900 рублей).

Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross АТ оснащается 1,6-литровым двигателем Renault (H4) мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Бесступенчатая трансмиссия (CVT) – японский вариатор Jatco JF015E. Разгон с места до «сотни» занимает у такого Xray Cross 12,8 секунды. Максимальная скорость равна 162 км/ч. В дальнейшем аналогичную связку двигатель + коробка получит обычный Xray и автомобили семейства Vesta.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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Lada Xray Cross с вариатором будет стоить на 50 тысяч дороже
{{material_127004}}Сегодня разрешилась главная интрига недели – сколько будет стоить «вариаторная» версия Lada Xray Cross. Ожидалось, что цены вплотную приблизятся к 1 млн рублей и составят порядка 980 тысяч. Реальная стоимость новинки оказалась чуть ниже. Если сравнивать с Xray Cross с механической коробкой передач в похожей комплектации, то доплата за вариатор составит 50 тысяч рублей.Покупателям предложат 4 комплектации. Базовой станет Classic Optima по цене от 841 900 рублей. Автомобиль с МКПП сейчас стоит от 791 900 рублей. Уровнем выше идет Comfort, за который просят 884 900 рублей (вместо 834 900 рублей с «механикой»). Комплектацию Luxe оценили в 934 900 рублей (МКПП – 884 900 рублей). За топовый Xray Cross в версии Luxe Prestige придется заплатить 966 900 рублей (вместо 913 900 рублей).Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross АТ оснащается 1,6-литровым двигателем Renault (H4) мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Бесступенчатая трансмиссия (CVT) – японский вариатор Jatco JF015E. Разгон с места до «сотни» занимает у такого Xray Cross 12,8 секунды. Максимальная скорость равна 162 км/ч. В дальнейшем аналогичную связку двигатель + коробка получит обычный Xray и автомобили семейства Vesta.
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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