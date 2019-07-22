22 июля 2019, 13:49
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
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В салонах российских дилеров Lada стартовали официальные продажи новой модификации вседорожного хэтчбека Xray Cross. Автомобили оснащаются бесступенчатой трансмиссией Jatco и 113-сильным мотором Renault. Список оборудования пополнился модернизированной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.
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Вариатор работает в паре с мотором Renault H4M мощностью 114 л.с. (при 5 500 об/мин) и максимальным крутящим моментом равным 152 Нм (при 4 000 об/мин). На разгон с места до «сотни» Lada Xray Cross с вариатором тратит 12,8 секунды. Максимальная скорость - 162 км/ч.
Хэтчбеки Xray Cross с вариатором лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Экран имеет более высокое разрешение и может реагировать сразу на несколько прикосновений (multitouch).
«Вариаторная» модификация Xray Cross предлагается в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с автомобилями с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 841 900 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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