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22 июля 2019, 13:49

Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже

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В салонах российских дилеров Lada стартовали официальные продажи новой модификации вседорожного хэтчбека Xray Cross. Автомобили оснащаются бесступенчатой трансмиссией Jatco и 113-сильным мотором Renault. Список оборудования пополнился модернизированной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
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На Xray Cross ставят «вариаторы» Jatco JF015E, которые уже знакомы российским автолюбителям по другим моделям альянса Renault-Nissan: Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, Renault Kaptur и Renault Arkana, а также по Nissan Qashqai. Ресурс агрегата составляет не менее 250 000 километров. Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем.

Вариатор работает в паре с мотором Renault H4M мощностью 114 л.с. (при 5 500 об/мин) и максимальным крутящим моментом равным 152 Нм (при 4 000 об/мин). На разгон с места до «сотни» Lada Xray Cross с вариатором тратит 12,8 секунды. Максимальная скорость - 162 км/ч.

Хэтчбеки Xray Cross с вариатором лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Экран имеет более высокое разрешение и может реагировать сразу на несколько прикосновений (multitouch).

«Вариаторная» модификация Xray Cross предлагается в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с автомобилями с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 841 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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Lada Xray Cross с вариатором и мотором Renault уже в продаже
{{material_127010}}На Xray Cross ставят «вариаторы» Jatco JF015E, которые уже знакомы российским автолюбителям по другим моделям альянса Renault-Nissan: Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, Renault Kaptur и Renault Arkana, а также по Nissan Qashqai. Ресурс агрегата составляет не менее 250 000 километров. Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем.Вариатор работает в паре с мотором Renault H4M мощностью 114 л.с. (при 5 500 об/мин) и максимальным крутящим моментом равным 152 Нм (при 4 000 об/мин). На разгон с места до «сотни» Lada Xray Cross с вариатором тратит 12,8 секунды. Максимальная скорость - 162 км/ч.Хэтчбеки Xray Cross с вариатором лишились шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из пяти предустановленных вариантов. Зато модель первой из всех Lada обзавелась обновленной информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления. Экран имеет более высокое разрешение и может реагировать сразу на несколько прикосновений (multitouch).«Вариаторная» модификация Xray Cross предлагается в четырех уровнях оснащения: Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige. Доплата по сравнению с автомобилями с «механикой» в аналогичных комплектациях составляет 50 тысяч рублей. Цены стартуют от 841 900 рублей.
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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