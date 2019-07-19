19 июля 2019, 00:34
Lada Xray Cross с вариатором: «живые» фото и видео
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До старта продаж вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой коробкой передач (CVT) остаются считанные дни. Первые автомобили начинают поступать в дилерские центры. В Сети появляются их фотографии.
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Дизайн селектора коробки передач уже знаком нам по автомобилям Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, которые оснащаются аналогичным вариатором. С передней панели пропала шайба Lada Ride Select. Она будет доступна только для версий с «механикой». Вместо нее на центральном тоннеле появилась кнопка отключения системы курсовой устойчивости (ESC).
Кроме того, «вариаторный» Xray Cross, первым из всех моделей Lada, оснастили обновленной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На руле появилась кнопка голосового управления. Также покупателям предложат функцию обогрева рулевого колеса. Еще одно новшество – кнопка управления круиз-контролем, ранее находившаяся слева на руле, переехала ниже на переднюю консоль. Теперь до нее не слишком удобно тянуться левой рукой. Ее место на руле пока пустует, оно закрыто заглушкой.
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Отзывы по теме
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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