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19 июля 2019, 00:34

Lada Xray Cross с вариатором: «живые» фото и видео

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До старта продаж вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой коробкой передач (CVT) остаются считанные дни. Первые автомобили начинают поступать в дилерские центры. В Сети появляются их фотографии.
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
Lada Xray Cross с вариатором живые фото и видео
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На видео и фотографиях можно детально рассмотреть салон новой «вариаторной» Lada и ее подкапотное пространство. Напомним, в связке с бесступенчатой трансмиссией Xray Cross получит новый 1,6-литровый «цепной» мотор Renault/Nissan с индексом H4/HR16, который на российском хэтчбеке будет выдавать 114 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Главные преимущества агрегата: надежность, небольшой вес, низкий расход бензина при достаточных динамических характеристиках.

Дизайн селектора коробки передач уже знаком нам по автомобилям Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, которые оснащаются аналогичным вариатором. С передней панели пропала шайба Lada Ride Select. Она будет доступна только для версий с «механикой». Вместо нее на центральном тоннеле появилась кнопка отключения системы курсовой устойчивости (ESC).

Кроме того, «вариаторный» Xray Cross, первым из всех моделей Lada, оснастили обновленной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На руле появилась кнопка голосового управления. Также покупателям предложат функцию обогрева рулевого колеса. Еще одно новшество – кнопка управления круиз-контролем, ранее находившаяся слева на руле, переехала ниже на переднюю консоль. Теперь до нее не слишком удобно тянуться левой рукой. Ее место на руле пока пустует, оно закрыто заглушкой.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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Lada Xray Cross с вариатором: «живые» фото и видео
{{material_126962}}На видео и фотографиях можно детально рассмотреть салон новой «вариаторной» Lada и ее подкапотное пространство. Напомним, в связке с бесступенчатой трансмиссией Xray Cross получит новый 1,6-литровый «цепной» мотор Renault/Nissan с индексом H4/HR16, который на российском хэтчбеке будет выдавать 114 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Главные преимущества агрегата: надежность, небольшой вес, низкий расход бензина при достаточных динамических характеристиках.Дизайн селектора коробки передач уже знаком нам по автомобилям Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, которые оснащаются аналогичным вариатором. С передней панели пропала шайба Lada Ride Select. Она будет доступна только для версий с «механикой». Вместо нее на центральном тоннеле появилась кнопка отключения системы курсовой устойчивости (ESC).Кроме того, «вариаторный» Xray Cross, первым из всех моделей Lada, оснастили обновленной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На руле появилась кнопка голосового управления. Также покупателям предложат функцию обогрева рулевого колеса. Еще одно новшество – кнопка управления круиз-контролем, ранее находившаяся слева на руле, переехала ниже на переднюю консоль. Теперь до нее не слишком удобно тянуться левой рукой. Ее место на руле пока пустует, оно закрыто заглушкой.
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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