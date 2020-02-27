27 февраля 2020, 11:59
Lada Xray можно заказать в новом лазурно-синем цвете
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ добавил в палитру хэтчбека Lada Xray и его Cross-версии новый оттенок «металлик» – «Лазурно-синий» с кодом 498. Ранее аналогичный цвет появился в семействе Lada Largus.
Фото: АвтоВАЗ
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Таким образом, сейчас в палитру вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross входят 8 оттенков: белый «Ледниковый», красный «Огненно-красный», серо-бежевый «Серый базальт», золотисто-охристый «Янтарь», светло-коричневый «Пума», черный «Черная жемчужина» и серебристый «Платина». У обычного Xray – на один вариант меньше. У него нет янтарного оттенка.
Ранее сообщалось, что сборка Xray в новом лазурном цвете стартовала на Волжском автозаводе еще 18 февраля. В ближайшее время у модели должна появиться новая стильная комплектация Instinct с черными корпусами боковых зеркал, черной крышей, оригинальными колесными дисками и новой медиасистемой.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
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