Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
23 декабря 2019, 10:30

Lada Xray оснастили обновленной медиасистемой

  • 716
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
С декабря Волжский автозавод начал оснащать хэтчбеки Lada Xray обновленной медиасистемой с новым экраном и поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Комплектация Luxe Prestige подорожала на 3 000 рублей.
Lada Xray оснастили обновленной медиасистемой

Фото: Лада.Онлайн

Ранее мы писали
Вслед за «вариаторной» версией Lada Xray Cross обновленную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay/Android ...
Читать далее
Первыми, в конце июля нынешнего года, модернизированную информационно-развлекательную систему получили вседорожные хэтчбеки Lada Xray Cross с новым 113-сильным мотором и вариатором. Чуть позже, в сентябре, девайс предложили и версиям с «механикой». Сейчас медиасистему начали устанавливать и на «обычные» версии Xray (без приставки Cross) с механической коробкой передач, сообщает «Лада.Онлайн».

Новая медиасистема отличается экраном с повышенным разрешением и четкостью картинки. Тачскрин имеет функцию multitouch и может реагировать сразу на несколько прикосновений. Также система получила обновленное программное обеспечение с CarPlay и Android Auto и более чувствительный микрофон обратной связи. Медиасистема доступна в комплектации Luxe с пакетом опций Prestige, которая подорожала на 3 000 рублей.

В середине октября в салонах российских дилеров Lada официально стартовали продажи хэтчбеков Xray лимитированной серии #CLUB, построенной на базе комплектации Comfort с добавлением ряда «люксовых» опций. В список оснащения вошел климат-контроль, обогрев лобового стекла, парктроники, датчики дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировкой стекол и 16-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 737 900 рублей, что на 25 000 рублей дороже по сравнению с комплектацией Comfort. Новое исполнение также доступно для седанов и лифтбеков Granta и универсалов Largus.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Xray
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Xray
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Xray оснастили обновленной медиасистемой
{{material_127453}}Первыми, в конце июля нынешнего года, модернизированную информационно-развлекательную систему получили вседорожные хэтчбеки Lada Xray Cross с новым 113-сильным мотором и вариатором. Чуть позже, в сентябре, девайс предложили и версиям с «механикой». Сейчас медиасистему начали устанавливать и на «обычные» версии Xray (без приставки Cross) с механической коробкой передач, сообщает «Лада.Онлайн».Новая медиасистема отличается экраном с повышенным разрешением и четкостью картинки. Тачскрин имеет функцию multitouch и может реагировать сразу на несколько прикосновений. Также система получила обновленное программное обеспечение с CarPlay и Android Auto и более чувствительный микрофон обратной связи. Медиасистема доступна в комплектации Luxe с пакетом опций Prestige, которая подорожала на 3 000 рублей.В середине октября в салонах российских дилеров Lada официально стартовали продажи хэтчбеков Xray лимитированной серии #CLUB, построенной на базе комплектации Comfort с добавлением ряда «люксовых» опций. В список оснащения вошел климат-контроль, обогрев лобового стекла, парктроники, датчики дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировкой стекол и 16-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 737 900 рублей, что на 25 000 рублей дороже по сравнению с комплектацией Comfort. Новое исполнение также доступно для седанов и лифтбеков Granta и универсалов Largus.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Новокузнецк Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.