23 декабря 2019, 10:30
Lada Xray оснастили обновленной медиасистемой
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Фото: АвтоВАЗ
С декабря Волжский автозавод начал оснащать хэтчбеки Lada Xray обновленной медиасистемой с новым экраном и поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Комплектация Luxe Prestige подорожала на 3 000 рублей.
Фото: Лада.Онлайн
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Новая медиасистема отличается экраном с повышенным разрешением и четкостью картинки. Тачскрин имеет функцию multitouch и может реагировать сразу на несколько прикосновений. Также система получила обновленное программное обеспечение с CarPlay и Android Auto и более чувствительный микрофон обратной связи. Медиасистема доступна в комплектации Luxe с пакетом опций Prestige, которая подорожала на 3 000 рублей.
В середине октября в салонах российских дилеров Lada официально стартовали продажи хэтчбеков Xray лимитированной серии #CLUB, построенной на базе комплектации Comfort с добавлением ряда «люксовых» опций. В список оснащения вошел климат-контроль, обогрев лобового стекла, парктроники, датчики дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировкой стекол и 16-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 737 900 рублей, что на 25 000 рублей дороже по сравнению с комплектацией Comfort. Новое исполнение также доступно для седанов и лифтбеков Granta и универсалов Largus.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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