25 января 2022, 16:03
Lada XRay следующего поколения: первые подробности и сроки запуска
Приподнятый хэтчбек Lada XRay обойдется без фейслифтинга, но через несколько лет сменит поколение. В основе автомобиля следующей генерации будет лежать новая платформа Renault X13.
Дарья Климова Фото: Lada
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В линейке нового Lada XRay появятся как переднеприводные версии, так и модификации с приводом на все четыре колеса. Коробка передач – «механика» или вариатор. Правда, до сих пор неизвестно, сохранится ли само название Lada XRay. В отличие от него соплатформенная Нива-3 будет предлагаться исключительно с механической коробкой передач, полным приводом и понижающей передачей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Xray (от 619 900 Р)
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