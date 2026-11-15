15 ноября 2026, 22:35
Китайские авто всё заметнее в такси, но LADA пока впереди: кто в топе у таксопарков?
Китайские авто всё заметнее в такси, но LADA пока впереди: кто в топе у таксопарков?
На начало октября 2026 года парк такси насчитывал в России 880,0 тыс. машин с действующими разрешениями. На автомобили 2022-2026 годов выпуска приходилось 27,3%. В сегменте новых для парка машин китайские марки заняли восемь мест из первых пятнадцати.
LADA занимает 18,2% общего парка такси, это около 159,8 тыс. автомобилей. На KIA приходится 13,1%, на HYUNDAI 12,0%; вместе с LADA эти марки дают 43,3% машин. Подобные данные приводит маркетинговое агентство НАПИ на 01.10.2026 г.
Всего на эту дату в такси числилось 880,0 тыс. легковых автомобилей с действующими разрешениями. Машины 2022-2026 годов выпуска составляли 27,3% парка, или 240,4 тыс. единиц. Старше девяти лет были более 40% автомобилей; на машины 2026 года выпуска приходилось 2,1%. Статистика учитывает автомобили с действующими разрешениями на работу в такси.
За полгода, с 1 апреля по 1 октября 2026 года, общий парк сократился с 883,2 тыс. до 880,0 тыс. автомобилей. За тот же период количество LADA выросло примерно на 9,5 тыс., а доля марки увеличилась с 17,0% до 18,2%. Среди китайских марок в общем зачете доля CHERY составляет 3,9%, HAVAL 3,5%. У GEELY она достигает 2,3%.
В «свежем» сегменте, среди автомобилей 2022-2026 годов выпуска, доля LADA достигает 28,2%, или примерно 67,9 тыс. машин. В число первых 15 брендов также вошел TENET с долей 4,7%. У МОСКВИЧа она составляет 2,8%, у SOLARIS 1,8%.
Китайским маркам принадлежат восемь из пятнадцати мест в рейтинге свежего парка. Лидирует LADA. Следом идут CHERY с долей 12,5% и HAVAL с 12,0%. Далее расположились GEELY с 6,9% и BELGEE с 6,7%. Среди традиционных иномарок в топ попали KIA и HYUNDAI, у каждой доля составляет 1,9%.
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