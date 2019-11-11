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11 ноября 2019, 13:17

Lada запускает программу «Подменный автомобиль»

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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada новый регламент, обязывающий иметь в автопарке подменный автомобиль. Количество машин каждый дилерский центр определит самостоятельно, но это могут быть только Lada Vesta или Lada Xray белого цвета.
Lada запускает программу Подменный автомобиль

Фото: pikabu.ru

Lada запускает программу Подменный автомобиль

Фото: vladtime.ru

Lada запускает программу Подменный автомобиль

Фото: kolesa.ru

Lada запускает программу Подменный автомобиль

Фото: lada.uz

Lada запускает программу Подменный автомобиль

Фото взято из открытых источников

Lada запускает программу Подменный автомобиль
Lada запускает программу Подменный автомобиль
Lada запускает программу Подменный автомобиль
Lada запускает программу Подменный автомобиль
Lada запускает программу Подменный автомобиль
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В нашей стране пока не существует закона об обязательном предоставлении подменного автомобиля на время ремонта. Но такой шаг считается хорошим тоном, и подменные автомобили нередко есть даже у небольших дилерских центров. Что касается дилеров Lada, то до недавнего времени лишь считанные автосалоны по собственной инициативе предоставляли клиентам подменные машины.

Сейчас четкий регламент относительно подменного автомобиля появился и у АвтоВАЗа. Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции «Лада.Онлайн». Подменным автомобилем может быть только белая Lada Vesta и Lada Xray в максимальной комплектации. При этом машина должна быть не старше двух лет с пробегом не более 60 000 километров. Количество подменных автомобилей в автопарке каждый дилер определит самостоятельно. 

Дилерская сеть Lada – крупнейшая в стране. По состоянию на апрель 2019 года в России насчитывалось 295 дилерских центров отечественной марки. Новый регламент призван повысить удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием. Подменные машины будут бесплатно предоставлять клиентам на время ремонта их автомобилей.

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Lada запускает программу «Подменный автомобиль»
{{material_128065}}В нашей стране пока не существует закона об обязательном предоставлении подменного автомобиля на время ремонта. Но такой шаг считается хорошим тоном, и подменные автомобили нередко есть даже у небольших дилерских центров. Что касается дилеров Lada, то до недавнего времени лишь считанные автосалоны по собственной инициативе предоставляли клиентам подменные машины.Сейчас четкий регламент относительно подменного автомобиля появился и у АвтоВАЗа. Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции «Лада.Онлайн». Подменным автомобилем может быть только белая Lada Vesta и Lada Xray в максимальной комплектации. При этом машина должна быть не старше двух лет с пробегом не более 60 000 километров. Количество подменных автомобилей в автопарке каждый дилер определит самостоятельно. Дилерская сеть Lada – крупнейшая в стране. По состоянию на апрель 2019 года в России насчитывалось 295 дилерских центров отечественной марки. Новый регламент призван повысить удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием. Подменные машины будут бесплатно предоставлять клиентам на время ремонта их автомобилей.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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