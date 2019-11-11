11 ноября 2019, 13:17
Lada запускает программу «Подменный автомобиль»
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada новый регламент, обязывающий иметь в автопарке подменный автомобиль. Количество машин каждый дилерский центр определит самостоятельно, но это могут быть только Lada Vesta или Lada Xray белого цвета.
Фото: pikabu.ru
Фото: vladtime.ru
Фото: kolesa.ru
Фото: lada.uz
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Сейчас четкий регламент относительно подменного автомобиля появился и у АвтоВАЗа. Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции «Лада.Онлайн». Подменным автомобилем может быть только белая Lada Vesta и Lada Xray в максимальной комплектации. При этом машина должна быть не старше двух лет с пробегом не более 60 000 километров. Количество подменных автомобилей в автопарке каждый дилер определит самостоятельно.
Дилерская сеть Lada – крупнейшая в стране. По состоянию на апрель 2019 года в России насчитывалось 295 дилерских центров отечественной марки. Новый регламент призван повысить удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием. Подменные машины будут бесплатно предоставлять клиентам на время ремонта их автомобилей.
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