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13 января 2020, 15:51

Lada завершила 2019 год в «плюсе»

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АвтоВАЗ подвел итоги продаж 2019 года. Российские дилеры реализовали свыше 362 тысяч новых автомобилей Lada или на 1% больше, чем годом ранее. Бестселлером предсказуемо стала Lada Granta. Рыночная доля марки увеличилась до рекордной за последние 8 лет цифры в 20,6%.
Lada завершила 2019 год в плюсе

Фото взято из открытых источников

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В 2019 году в России было продано 362 356 новых автомобилей Lada (+1% к 2018-му). Первое место по итогам года досталось Lada Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 135,8 тыс. покупателей (+27,8%). Вторую строчку заняла Lada Vesta с результатом 111,5 тыс. проданных автомобилей (+2,9%). Интересно, что седаны и универсалы были востребованы в равной степени.

На третье место вышла Lada Largus. В прошлом году было продано 52,4 тыс. экземпляров или на 2,4% меньше, чем в 2018-м. Большая часть продаж (43,1 тыс. экз.) пришлась на универсалы. Фургоны Largus разошлись тиражом 9,3 тыс. экземпляров. Они стали безусловным лидером суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

Лучше всего «Лады» продавались в Москве и Подмосковье, Самарской области и Татарстане. В этих четырех регионах суммарно было реализовано свыше 85 тысяч новеньких автомобилей Lada или 24% всех проданных за 2019 год. Рыночная доля Lada в нашей стране возросла, по собственной оценке АвтоВАЗа, до 20,6%. Увеличился и объем экспорта. За рубежом реализовали около 50 тысяч автомобилей Lada или на 32% больше, чем в 2018 году. Крупнейшими для АвтоВАЗа экспортными рынками остаются Беларусь и Казахстан.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Lada завершила 2019 год в «плюсе»
{{material_128604}}В 2019 году в России было продано 362 356 новых автомобилей Lada (+1% к 2018-му). Первое место по итогам года досталось Lada Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 135,8 тыс. покупателей (+27,8%). Вторую строчку заняла Lada Vesta с результатом 111,5 тыс. проданных автомобилей (+2,9%). Интересно, что седаны и универсалы были востребованы в равной степени.На третье место вышла Lada Largus. В прошлом году было продано 52,4 тыс. экземпляров или на 2,4% меньше, чем в 2018-м. Большая часть продаж (43,1 тыс. экз.) пришлась на универсалы. Фургоны Largus разошлись тиражом 9,3 тыс. экземпляров. Они стали безусловным лидером суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.Лучше всего «Лады» продавались в Москве и Подмосковье, Самарской области и Татарстане. В этих четырех регионах суммарно было реализовано свыше 85 тысяч новеньких автомобилей Lada или 24% всех проданных за 2019 год. Рыночная доля Lada в нашей стране возросла, по собственной оценке АвтоВАЗа, до 20,6%. Увеличился и объем экспорта. За рубежом реализовали около 50 тысяч автомобилей Lada или на 32% больше, чем в 2018 году. Крупнейшими для АвтоВАЗа экспортными рынками остаются Беларусь и Казахстан.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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