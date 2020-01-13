13 января 2020, 15:51
Lada завершила 2019 год в «плюсе»
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АвтоВАЗ подвел итоги продаж 2019 года. Российские дилеры реализовали свыше 362 тысяч новых автомобилей Lada или на 1% больше, чем годом ранее. Бестселлером предсказуемо стала Lada Granta. Рыночная доля марки увеличилась до рекордной за последние 8 лет цифры в 20,6%.
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На третье место вышла Lada Largus. В прошлом году было продано 52,4 тыс. экземпляров или на 2,4% меньше, чем в 2018-м. Большая часть продаж (43,1 тыс. экз.) пришлась на универсалы. Фургоны Largus разошлись тиражом 9,3 тыс. экземпляров. Они стали безусловным лидером суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.
Лучше всего «Лады» продавались в Москве и Подмосковье, Самарской области и Татарстане. В этих четырех регионах суммарно было реализовано свыше 85 тысяч новеньких автомобилей Lada или 24% всех проданных за 2019 год. Рыночная доля Lada в нашей стране возросла, по собственной оценке АвтоВАЗа, до 20,6%. Увеличился и объем экспорта. За рубежом реализовали около 50 тысяч автомобилей Lada или на 32% больше, чем в 2018 году. Крупнейшими для АвтоВАЗа экспортными рынками остаются Беларусь и Казахстан.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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