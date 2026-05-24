Мост закроют на два часа: что ждёт водителей трассы «Кола» в ночь на 28 мая

Автор: Элина Градова

24 мая 2026, 17:08

Ладожский мост закроют для транспорта ночью 28 мая из-за работ

В ночь на 28 мая движение по Ладожскому мосту будет полностью остановлено. Ограничения связаны с проведением важных технических мероприятий. Водителям стоит учитывать изменения при планировании поездок.

В ночь с 27 на 28 мая автомобилистов Ленинградской области ожидают серьезные изменения: движение по Ладожскому мосту будет полностью прекращено. Это связано с необходимостью проведения геодезической съемки и снятия динамических нагрузок с металлической конструкции моста. Работы запланированы на период с 00:30 до 02:30, когда транспорт не сможет пересекать мост ни в одном направлении, сообщает Piter.tv.

Ладожский мост расположен на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и границей с Норвегией. Сейчас на объекте уже действуют ограничения: две полосы перекрыты, а скорость движения снижена до 40 км/ч. Для удобства водителей организована реверсивная третья полоса - утром она работает на въезд в город, вечером - на выезд.

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», полное перекрытие необходимо для безопасного проведения обследования ортотропной плиты и оценки состояния несущих элементов. Это позволит своевременно выявить возможные дефекты и предотвратить аварийные ситуации в будущем. Все работы на мосту планируется завершить к сентябрю 2027 года.

Водителям рекомендуется заранее продумать маршруты объезда и внимательно следить за временными дорожными знаками. Нарушение требований может привести к заторам и дополнительным сложностям на дорогах региона. Специалисты подчеркивают, что временные неудобства необходимы для обеспечения безопасности и надежности транспортной инфраструктуры.

