«Ладу Гранту» в «антикризисной» комплектации Classic можно будет купить за 543 тыс. рублей

Условия программы льготного автокредитования, о которых мы уже рассказали, следующие: субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, - 25%.

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Таким образом, минимальная стоимость Lada Granta в «антикризисной» комплектации Classic-2022, купленной в рамках новой госпрограммы, составит 543 120 руб., Lada Niva Legend - менее 660 тыс. руб.

«Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. руб. и будет распространяться на все легковые и легкие коммерческие автомобили Lada», - уточняет пресс-служба автогиганта.

«Мы приветствуем введение новых госпрограмм по поддержке спроса на автомобильном рынке, разработанных Минпромторгом, - заявил Максим Соколов, президент АО «АвтоВАЗ». - В предыдущие годы подобные меры показали свою высокую эффективность. Сегодня программы возобновлены в наиболее подходящий для этого момент, когда рынку требуется помощь в возврате к тренду восстановления. Уверен, что вводимые меры обеспечат устойчивый рост продаж Lada».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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