«Ладу Гранту» в «антикризисной» комплектации Classic можно будет купить за 543 тыс. рублей
Условия программы льготного автокредитования, о которых мы уже рассказали, следующие: субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, - 25%.
«Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. руб. и будет распространяться на все легковые и легкие коммерческие автомобили Lada», - уточняет пресс-служба автогиганта.
«Мы приветствуем введение новых госпрограмм по поддержке спроса на автомобильном рынке, разработанных Минпромторгом, - заявил Максим Соколов, президент АО «АвтоВАЗ». - В предыдущие годы подобные меры показали свою высокую эффективность. Сегодня программы возобновлены в наиболее подходящий для этого момент, когда рынку требуется помощь в возврате к тренду восстановления. Уверен, что вводимые меры обеспечат устойчивый рост продаж Lada».
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-
07.07.2022, 00:01
Сколько машин продали в России в июне 2022 года: оттолкнулись от дна?
Ассоциация европейского автобизнеса подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2022 года. Продажи упали на 82% год к году, но по сравнению с маем дилеры реализовали на 3,5 тысячи машин больше.Читать далее
-
06.07.2022, 15:14
АвтоВАЗ выпустил еще одну модификацию «антикризисной» Lada Granta: цены
АвтоВАЗ объявил о расширении ассортимента новых автомобилей. К «упрощенным» Lada Granta присоединилась «спортивная» версия Granta Drive Active. Как и остальные машины семейства, новинка доступна в двух уровнях оснащения.Читать далее
-
05.07.2022, 13:24
5 подержанных иномарок по цене упрощенной Lada Granta
В середине июня дилеры Lada начали продавать «антикризисную» версию семейства Lada Granta без подушек безопасности и ряда электронных систем. Стоит базовый автомобиль 678 тысяч рублей. Интересно, что предлагают за те же деньги на вторичном рынке.Читать далее
-
01.07.2022, 08:03
5 самых дешевых автомобилей в РФ в июле 2022 года
Курс рубля стабилизировался, и цены на новые автомобили перестали расти каждый месяц. На рынке еще остаются автомобили, которые можно приобрести за миллион рублей.Читать далее
-
01.07.2022, 00:01
В России перезапустят программу льготного автокредитования
Сборка автомобилей на АвтоВАЗе возобновилась в июне. За неполный месяц на предприятии успели собрать 7 000 экземпляров Lada Granta в разных типах кузова. Глава предприятия Максим Соколов сообщил, когда перезапустят программы господдержки.Читать далее
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