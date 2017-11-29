29 ноября 2017, 17:14
«Лады» будут продавать в Иордании
Автомобили Lada возвращаются на рынок Иордании – новый автосалон открылся в столичном Аммане. В столице Королевства будут продаваться модели Vesta, Largus, Granta, Kalina и Lada 4х4.
Ранее мы писали
«АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве ...Читать далее
Открытию нового автосалона и сервисного центра предшествовала рекламная кампания, событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Иордании. иорданского рынка будут способствовать успешному возвращению LADA. Напомним, что автомобили отечественного бренда поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тыс. «Лад».
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет на остров Свободы в январе 2018 года.
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Отзывы по теме
| Кому: cool Все так и есть. Но, скажем так, положительные моменты все же начинают просвечиваться. Уже эти гробы уходят, на их место приходят более менее приличные авто (к примеру лада веста) . Надеюсь, автоваз продолжил такую политику и начнет выпускать еще больше моделей, которые соответствуют мировым ...
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По виду мне напомнило минивены типа фольксваген шаран. У нас никогда такой не видел, видимо какое-то ограниченное производство было. И не понятно почему ВАЗ не выпускает моделей в данном сегменте, возможно не пользовалось большим спросом у нас, а заграницей эту марку не особо берут. Что интересно это ...
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