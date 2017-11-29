29 ноября 2017, 17:14

«Лады» будут продавать в Иордании

Автомобили Lada возвращаются на рынок Иордании – новый автосалон открылся в столичном Аммане. В столице Королевства будут продаваться модели Vesta, Largus, Granta, Kalina и Lada 4х4.
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«Лады» будут продавать в Иордании ВАЗ

Ранее мы писали
«АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве ...
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Местным покупателям будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение 3 лет с момента приобретения автомобиля.

Открытию нового автосалона и сервисного центра предшествовала рекламная кампания, событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Иордании. иорданского рынка будут способствовать успешному возвращению LADA. Напомним, что автомобили отечественного бренда поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тыс. «Лад».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет на остров Свободы в январе 2018 года.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada 112
| Кому: cool Все так и есть. Но, скажем так, положительные моменты все же начинают просвечиваться. Уже эти гробы уходят, на их место приходят более менее приличные авто (к примеру лада веста) . Надеюсь, автоваз продолжил такую политику и начнет выпускать еще больше моделей, которые соответствуют мировым ...
rich
Форум ВАЗ 2115
| Кому: степа Степан, стоит отдать должное, и по цене они тоже почти как земля и небо. Но будем откровенны, пятнашка действительно уже давно устарела. Она даже на момент выхода уже была устаревшей, по сравнению с мировой тенденцией производителей авто. Хотя после всей той классики в виде "шестерок" ...
Питергоф
Форум ВАЗ 2120 Надежда
По виду мне напомнило минивены типа фольксваген шаран. У нас никогда такой не видел, видимо какое-то ограниченное производство было. И не понятно почему ВАЗ не выпускает моделей в данном сегменте, возможно не пользовалось большим спросом у нас, а заграницей эту марку не особо берут. Что интересно это ...
Димитрий
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«Лады» будут продавать в Иордании
{{material_121844}}Местным покупателям будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение 3 лет с момента приобретения автомобиля.Открытию нового автосалона и сервисного центра предшествовала рекламная кампания, событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Иордании. иорданского рынка будут способствовать успешному возвращению LADA. Напомним, что автомобили отечественного бренда поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тыс. «Лад».Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет на остров Свободы в январе 2018 года.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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