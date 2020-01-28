«Лахта Центр» к концу года обрастет новыми дорогами
- 435
- 0
Фото: КРТИ
Среди поставленных строителями задач - возведение участка дороги с круговым движением и прокладка 2 новых магистральных улиц районного значения. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отмечают, что протяженность будущей Высотной ул. составит около 976 м. Она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица).
Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и в дальнейшем со съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. Готовящаяся к «прорубке» Воздушная ул. протяженностью около 213 м будет тупиковой и появится южнее возводимого кольца.
Помимо этого предполагается обустройство велосипедной дорожки, тротуаров и остановок общественного транспорта.
В рамках подключения «Лахта Центра» предусмотрено строительство 2-полосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также строительство 2-полосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве