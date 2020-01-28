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28 января 2020, 09:47

«Лахта Центр» к концу года обрастет новыми дорогами

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Фото: КРТИ
К концу текущего года от делового квартала «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге должно быть построено несколько новых участков дорог и примыканий к существующей улично-дорожной сети Приморского района города.
Лахта Центр к концу года обрастет новыми дорогами

Фото: КРТИ

Среди поставленных строителями задач - возведение участка дороги с круговым движением и прокладка 2 новых магистральных улиц районного значения. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отмечают, что протяженность будущей Высотной ул. составит около 976 м. Она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица).

Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и в дальнейшем со съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. Готовящаяся к «прорубке» Воздушная ул. протяженностью около 213 м будет тупиковой и появится южнее возводимого кольца.

 

Помимо этого предполагается обустройство велосипедной дорожки, тротуаров и остановок общественного транспорта.

В рамках подключения «Лахта Центра» предусмотрено строительство 2-полосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также строительство 2-полосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.


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«Лахта Центр» к концу года обрастет новыми дорогами
Среди поставленных строителями задач - возведение участка дороги с круговым движением и прокладка 2 новых магистральных улиц районного значения. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отмечают, что протяженность будущей Высотной ул. составит около 976 м. Она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица). Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и в дальнейшем со съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. Готовящаяся к «прорубке» Воздушная ул. протяженностью около 213 м будет тупиковой и появится южнее возводимого кольца.  Помимо этого предполагается обустройство велосипедной дорожки, тротуаров и остановок общественного транспорта.В рамках подключения «Лахта Центра» предусмотрено строительство 2-полосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также строительство 2-полосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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