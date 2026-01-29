Почему современные суперкары теряют плавность линий и что предлагает новое поколение дизайнеров

Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера

Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.

Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.

В 2026 году Lamborghini продолжает уверенно наращивать продажи: за прошлый год компания реализовала рекордные 10 747 автомобилей, и, по прогнозам, уже в ближайшее время этот показатель может превысить отметку в 11 тысяч. Такой успех во многом связан с активным внедрением гибридных технологий - теперь все ключевые модели бренда оснащаются исключительно гибридными силовыми установками.

В центре внимания - Revuelto, Urus SE и лимитированный Fenomeno. Последний, правда, выпущен тиражом всего 65 экземпляров, но именно массовые Revuelto и Urus SE становятся локомотивами продаж. В этом году к ним присоединился Temerario - новый 907-сильный гибрид с V8 и двумя турбинами, пришедший на смену популярному Huracan. Lamborghini делает ставку на электрификацию, повышая не только мощность, но и стоимость своих автомобилей.

Однако далеко не все поклонники марки в восторге от нынешнего курса. Причина не только в переходе на гибриды, но и в том, как изменился фирменный стиль Lamborghini. Современные модели отличает подчеркнутая агрессивность, острые линии и сложные формы. Даже относительно спокойный Temerario выглядит куда более «зубасто», чем классические купе прошлого.

На этом фоне итальянский дизайнер Лука Серафини, известный в сети как lsdesignsrl, решил предложить альтернативный взгляд на будущее марки. Его виртуальный проект Lamborghini Abiura - это неофициальная концепция большого турера, вдохновленная духом Miura. Слоган проекта - «когда мягкость становится бунтом» - говорит сам за себя: Abiura противопоставляет плавные, гармоничные линии сегодняшней моде на агрессию и фрагментированность.

Серафини подчеркивает, что его концепт - это попытка вернуть в автомобильный дизайн эмоции и эстетику, поставить на первое место чистоту форм, а не сложную геометрию. Abiura - это не просто оммаж Miura, а попытка переосмыслить идею красоты в мире суперкаров, где все чаще доминирует технологичность и показная мощь.

В этом году Lamborghini отмечает 60-летие Miura - модели, которая в 1960-х перевернула представление о спортивных автомобилях. В 2021-м бренд уже выпустил лимитированную Countach LPI 800-4 в честь другого культового купе, но пока никаких официальных планов по созданию современной Miura не озвучено. Проект Abiura остается виртуальным, но именно такие работы заставляют задуматься: не пора ли Lamborghini вновь обратиться к своим истокам?

Вопрос, который сегодня волнует многих: действительно ли плавные формы и гармония способны конкурировать с агрессивным стилем современных суперкаров? Или же эпоха классической красоты безвозвратно ушла, уступив место технологичному эпатажу? Ответа пока нет, но интерес к проекту Abiura показывает - у альтернативного взгляда на дизайн Lamborghini есть немало сторонников.