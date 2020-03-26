Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 марта 2020, 00:01

Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар

  • 263
  • 0
Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке. Новинка разработана совместно с заводским гоночным подразделением Squadra Corse.
Ранее мы писали
Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар. Автомобиль построен на базе мощного ...
Читать далее
Итальянский автопроизводитель выпустил короткое видео, демонстрирующее отдельные фрагменты будущего гиперкара во время поездок по треку. Новинка построена на базе Aventador и получит модернизированный 6,5-литровый турбомотор V12, форсированный до 830 лошадиных сил.

Судя по тизеру, новый гиперкар будет отличаться массивным антикрылом, гигантским диффузором и затейливым оперением, призванным создать максимально возможную прижимную силу. В салоне оставят только самое необходимое. В состав штатного оснащения войдет инновационный самоблокирующийся дифференциал и гоночные покрышки Pirelli.

Новинку, разумеется, выпустят ограниченным тиражом. В комплекте с автомобилем клиентам могут предложить эксклюзивный пакет трековых дней на автодромах по всему миру и круглосуточную техническую поддержку. Гиперкар официально представят ближе к лету. А пока можно насладиться хищным ревом его мотора.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии
Это не автомобиль, а произведение искусства! Средством передвижения из пункта А в пункт Б такую зверюгу не назовешь. В итоге, пятеро счастливчиков из Японии станут обладателями шедевра. Еще интересно, во сколько это им обойдется.
Максим
кузов Lamborghini Aventador Replica
Продается кузов ламборгини авентадор, уже из пластика, качество и детализация на высоте! Кузов можно установить на ауди 100 сигара или крайслер сибринг или мазда 323ф, либо пространственную раму....За небольшие деньги вы получаете вид дорого спортивного автомобиля. по все вопросам писать на maslakofff@mail ...
maslakofff
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ламборджини
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Особенности антигравийных и виниловых пленок: этапы оклейки, полезные советы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Lamborghini Aventador
Объявления о продаже Lamborghini Aventador
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Класс B
FAW Vita и еще 77 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар
{{material_127437}}Итальянский автопроизводитель выпустил короткое видео, демонстрирующее отдельные фрагменты будущего гиперкара во время поездок по треку. Новинка построена на базе Aventador и получит модернизированный 6,5-литровый турбомотор V12, форсированный до 830 лошадиных сил.Судя по тизеру, новый гиперкар будет отличаться массивным антикрылом, гигантским диффузором и затейливым оперением, призванным создать максимально возможную прижимную силу. В салоне оставят только самое необходимое. В состав штатного оснащения войдет инновационный самоблокирующийся дифференциал и гоночные покрышки Pirelli.Новинку, разумеется, выпустят ограниченным тиражом. В комплекте с автомобилем клиентам могут предложить эксклюзивный пакет трековых дней на автодромах по всему миру и круглосуточную техническую поддержку. Гиперкар официально представят ближе к лету. А пока можно насладиться хищным ревом его мотора.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Тюмень Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться