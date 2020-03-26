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26 марта 2020, 00:01
Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар
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Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке. Новинка разработана совместно с заводским гоночным подразделением Squadra Corse.
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Судя по тизеру, новый гиперкар будет отличаться массивным антикрылом, гигантским диффузором и затейливым оперением, призванным создать максимально возможную прижимную силу. В салоне оставят только самое необходимое. В состав штатного оснащения войдет инновационный самоблокирующийся дифференциал и гоночные покрышки Pirelli.
Новинку, разумеется, выпустят ограниченным тиражом. В комплекте с автомобилем клиентам могут предложить эксклюзивный пакет трековых дней на автодромах по всему миру и круглосуточную техническую поддержку. Гиперкар официально представят ближе к лету. А пока можно насладиться хищным ревом его мотора.
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значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Это не автомобиль, а произведение искусства! Средством передвижения из пункта А в пункт Б такую зверюгу не назовешь. В итоге, пятеро счастливчиков из Японии станут обладателями шедевра. Еще интересно, во сколько это им обойдется.
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