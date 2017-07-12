12 июля 2017, 13:55

Lamborghini Aventador SV стал мощнее

Специалисты тюнинг-ателье Novitec Torado подготовили свое видение итальянского родстера Lamborghini Aventador SV. Автомобиль получил карбоновые элементы и более мощный силовой агрегат.
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  Lamborghini Aventador SV стал мощнее Lamborghini Lamborghini Aventador SV стал мощнее
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Lamborghini Aventador
700 л.с
Новый от 17 615 000 до 21 450 000 Р
В частности, специалисты доработали 6,5-литровый бензиновый двигатель V12, мощность которого выросла с 750 до 970 «лошадей». Динамические характеристики родстера с модернизированным агрегатом не разглашаются.

Также тюнеры установили на суперкар новую выхлопную систему и усиленную подвеску. Спереди новинка имеет 20-дюймовые колесные диски, а сзади – 21-дюймовые. Всего тюнинг-ателье выпустит несколько экземпляров этой модели. Стоимость улучшенного Lamborghini Aventador SV пока не сообщается.
Дизайн и тюнинг Ламборджини

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini Aventador SV стал мощнее
{{model_v2_3107}}В частности, специалисты доработали 6,5-литровый бензиновый двигатель V12, мощность которого выросла с 750 до 970 «лошадей». Динамические характеристики родстера с модернизированным агрегатом не разглашаются.Также тюнеры установили на суперкар новую выхлопную систему и усиленную подвеску. Спереди новинка имеет 20-дюймовые колесные диски, а сзади – 21-дюймовые. Всего тюнинг-ателье выпустит несколько экземпляров этой модели. Стоимость улучшенного Lamborghini Aventador SV пока не сообщается.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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