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23 августа 2019, 09:29

Lamborghini дразнит новым суперкаром

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Фото Lamborghini
Компания Lamborghini опубликовала тизер загадочной новинки. Неделю назад в Пэббл-Бич дебютировали специальные версии Aventador SVJ 63 Roadster и Huracán EVO GT Celebration. Но похоже компания приберегла что-то особенное для мотор-шоу во Франкфурте.
Lamborghini дразнит новым суперкаром

Фото Lamborghini

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На затемненном тизере изображен суперкар с двойными «пузырями» на крыше и трехлучевыми светодиодными ходовыми огнями, которые отсылают нас к концепт-кару Terzo Millennio, представленному осенью 2017 года (второе фото). Сходство с Terzo Millennio прослеживается и в других деталях: минимальный дорожный просвет, характерные очертания крыши и вертикальная линия переднего крыла.

Концепт-кар Terzo Millennio (или «Третье тысячелетие») был разработан инженерами Lamborghini в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института. Его силовая установка состояла из четырех электромоторов - по одному на каждое колесо. Вместо традиционных аккумуляторов спортивный электрокар оснастили суперконденсаторами, которые более долговечны и обеспечивают высокую пиковую мощность и быструю рекуперацию кинетической энергии.

Сейчас представители Lamborghini лишь намекают, что во Франкфурте зрителей ждет «что-то новое» - «открой глаза навстречу будущему и ты увидишь его». Очень туманно. Тем не менее, известно, что новинка проходит под заводским индексом LB48H и оснащается гибридной силовой установкой на базе двигателя V12. Как вариант, в ее состав войдет 6,5-литровый «атмосферник» V12 и три электромотора. Суммарная отдача такой конфигурации агрегатов превысит 1 000 лошадиных сил. По слухам, новый гиперкар показали потенциальным покупателям еще в прошлом году под именем Unico. Весь тираж из 63 экземпляров уже распродан несмотря на стартовую цену в 2,2 млн евро.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
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Lamborghini дразнит новым суперкаром
{{material_121677}}На затемненном тизере изображен суперкар с двойными «пузырями» на крыше и трехлучевыми светодиодными ходовыми огнями, которые отсылают нас к концепт-кару Terzo Millennio, представленному осенью 2017 года (второе фото). Сходство с Terzo Millennio прослеживается и в других деталях: минимальный дорожный просвет, характерные очертания крыши и вертикальная линия переднего крыла.Концепт-кар Terzo Millennio (или «Третье тысячелетие») был разработан инженерами Lamborghini в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института. Его силовая установка состояла из четырех электромоторов - по одному на каждое колесо. Вместо традиционных аккумуляторов спортивный электрокар оснастили суперконденсаторами, которые более долговечны и обеспечивают высокую пиковую мощность и быструю рекуперацию кинетической энергии.Сейчас представители Lamborghini лишь намекают, что во Франкфурте зрителей ждет «что-то новое» - «открой глаза навстречу будущему и ты увидишь его». Очень туманно. Тем не менее, известно, что новинка проходит под заводским индексом LB48H и оснащается гибридной силовой установкой на базе двигателя V12. Как вариант, в ее состав войдет 6,5-литровый «атмосферник» V12 и три электромотора. Суммарная отдача такой конфигурации агрегатов превысит 1 000 лошадиных сил. По слухам, новый гиперкар показали потенциальным покупателям еще в прошлом году под именем Unico. Весь тираж из 63 экземпляров уже распродан несмотря на стартовую цену в 2,2 млн евро.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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