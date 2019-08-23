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23 августа 2019, 09:29
Lamborghini дразнит новым суперкаром
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Фото Lamborghini
Компания Lamborghini опубликовала тизер загадочной новинки. Неделю назад в Пэббл-Бич дебютировали специальные версии Aventador SVJ 63 Roadster и Huracán EVO GT Celebration. Но похоже компания приберегла что-то особенное для мотор-шоу во Франкфурте.
Фото Lamborghini
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Концепт-кар Terzo Millennio (или «Третье тысячелетие») был разработан инженерами Lamborghini в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института. Его силовая установка состояла из четырех электромоторов - по одному на каждое колесо. Вместо традиционных аккумуляторов спортивный электрокар оснастили суперконденсаторами, которые более долговечны и обеспечивают высокую пиковую мощность и быструю рекуперацию кинетической энергии.
Сейчас представители Lamborghini лишь намекают, что во Франкфурте зрителей ждет «что-то новое» - «открой глаза навстречу будущему и ты увидишь его». Очень туманно. Тем не менее, известно, что новинка проходит под заводским индексом LB48H и оснащается гибридной силовой установкой на базе двигателя V12. Как вариант, в ее состав войдет 6,5-литровый «атмосферник» V12 и три электромотора. Суммарная отдача такой конфигурации агрегатов превысит 1 000 лошадиных сил. По слухам, новый гиперкар показали потенциальным покупателям еще в прошлом году под именем Unico. Весь тираж из 63 экземпляров уже распродан несмотря на стартовую цену в 2,2 млн евро.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
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