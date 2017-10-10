10 октября 2017, 12:05

Lamborghini думает о создании своего первого седана

Итальянская марка Lamborghini задумалась о выпуске первой в своей истории четырехдверной модели. Если проект получит одобрение, то дебют седана намечен на 2021 год.
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Руководство компании пока только рассматривает целесообразность создания «четырехдверки». В сети появились рендерные изображения будущего автомобиля. Экстерьер новинки получил некоторые стилистические сходства с концепт-каром Estoque, который был представлен публике в 2008 году. Разработка этой модели была приостановлена из-за мирового экономического кризиса.

Как сообщает коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини, в настоящее время проект проходит стадию согласования. По словам руководителя, компания должна соблюдать скромность, чтобы добиться удвоение объемов продаж в течение нескольких лет.

Если же выпуск седана получит одобрение, то появится он не ранее 2021 года. В планах оснастить модель четырьмя посадочными местами.

Сегодня приоритетной задачей компании является выпуск кроссовера Urus, точная дата премьеры которого пока не названа. Всего на рынке представлены две модели Lamborghini - спорткары Aventador и Huracan. Продажи паркетника покажут компании, стоит ли работать над расширением модельного ряда.

Новинки и концепт кары Ламборджини

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini думает о создании своего первого седана
{{material_120943}}Руководство компании пока только рассматривает целесообразность создания «четырехдверки». В сети появились рендерные изображения будущего автомобиля. Экстерьер новинки получил некоторые стилистические сходства с концепт-каром Estoque, который был представлен публике в 2008 году. Разработка этой модели была приостановлена из-за мирового экономического кризиса.Как сообщает коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини, в настоящее время проект проходит стадию согласования. По словам руководителя, компания должна соблюдать скромность, чтобы добиться удвоение объемов продаж в течение нескольких лет.Если же выпуск седана получит одобрение, то появится он не ранее 2021 года. В планах оснастить модель четырьмя посадочными местами.Сегодня приоритетной задачей компании является выпуск кроссовера Urus, точная дата премьеры которого пока не названа. Всего на рынке представлены две модели Lamborghini - спорткары Aventador и Huracan. Продажи паркетника покажут компании, стоит ли работать над расширением модельного ряда.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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