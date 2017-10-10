10 октября 2017, 12:05
Lamborghini думает о создании своего первого седана
Итальянская марка Lamborghini задумалась о выпуске первой в своей истории четырехдверной модели. Если проект получит одобрение, то дебют седана намечен на 2021 год.
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Как сообщает коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини, в настоящее время проект проходит стадию согласования. По словам руководителя, компания должна соблюдать скромность, чтобы добиться удвоение объемов продаж в течение нескольких лет.
Если же выпуск седана получит одобрение, то появится он не ранее 2021 года. В планах оснастить модель четырьмя посадочными местами.
Сегодня приоритетной задачей компании является выпуск кроссовера Urus, точная дата премьеры которого пока не названа. Всего на рынке представлены две модели Lamborghini - спорткары Aventador и Huracan. Продажи паркетника покажут компании, стоит ли работать над расширением модельного ряда.
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