20 мая 2019, 00:01

Lamborghini готовит хардкорный Urus

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Компания Lamborghini официально подтвердила разработку новой супермощной модификации вседорожника Urus. Новинку построят на базе экстремального концепт-кара Urus ST-X, созданного для участия в монобрендовом чемпионате.
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Lamborghini готовит хардкорный Urus
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Работы над серийной версией мощного Lamborghini Urus уже ведутся, но его технические характеристики пока не называются даже приблизительно. Неизвестно и имя будущей модели. Можно предположить, что кроссовер назовут Urus SV или Urus Performante. За основу возьмут концептуальный Urus ST-X, представленный в ноябре 2018 года. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджиани в ответ на прямой вопрос журналистов, планируется ли серийное воплощение концепта Urus ST-X, лаконично ответил «да». Но больше никаких подробностей сообщить не захотел.

Приблизительное представление о внешности будущей версии можно получить по Urus ST-X Concept. Кроссовер подготовлен для участия в монобрендовом чемпионате на скорость и выносливость. На старт соревнований выедут только Lamborghini Urus. В рамках каждого этапа гонщикам предстоит проехать как по участкам с ровным асфальтом, так и по бездорожью. Поэтому основные доработки, которые получил Urus ST-X скрываются внутри. Инженеры по максимуму использовали углепластик, стараясь снизить массу. В кроссовер установили каркас безопасности и торсионную подвеску.

Lamborghini Urus делит платформу с другими кроссоверами концерна Volkswagen Group - Bentley Bentayga и Porsche Cayenne. В сравнении с «родственниками» выход его «заряженной» версии сильно задержался. У Bentayga уже есть мощная модификация Speed, представленная в Женеве. Кроссовер оснастили 6,0-литровым твин-турбо W12 отдачей 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Гибридная версия Porsche Cayenne Turbo S с приставкой E-Hybrid выдает 687 л.с. и 850 Нм момента. Для справки, стандартный Lamborghini Urus развивает 650 сил и 850 Нм пикового момента.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
Сегодня состоится премьера кроссовера Lamborghini Urus
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Жорик
Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
Алексей
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Lamborghini готовит хардкорный Urus
{{material_125591}}Работы над серийной версией мощного Lamborghini Urus уже ведутся, но его технические характеристики пока не называются даже приблизительно. Неизвестно и имя будущей модели. Можно предположить, что кроссовер назовут Urus SV или Urus Performante. За основу возьмут концептуальный Urus ST-X, представленный в ноябре 2018 года. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджиани в ответ на прямой вопрос журналистов, планируется ли серийное воплощение концепта Urus ST-X, лаконично ответил «да». Но больше никаких подробностей сообщить не захотел.Приблизительное представление о внешности будущей версии можно получить по Urus ST-X Concept. Кроссовер подготовлен для участия в монобрендовом чемпионате на скорость и выносливость. На старт соревнований выедут только Lamborghini Urus. В рамках каждого этапа гонщикам предстоит проехать как по участкам с ровным асфальтом, так и по бездорожью. Поэтому основные доработки, которые получил Urus ST-X скрываются внутри. Инженеры по максимуму использовали углепластик, стараясь снизить массу. В кроссовер установили каркас безопасности и торсионную подвеску.Lamborghini Urus делит платформу с другими кроссоверами концерна Volkswagen Group - Bentley Bentayga и Porsche Cayenne. В сравнении с «родственниками» выход его «заряженной» версии сильно задержался. У Bentayga уже есть мощная модификация Speed, представленная в Женеве. Кроссовер оснастили 6,0-литровым твин-турбо W12 отдачей 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Гибридная версия Porsche Cayenne Turbo S с приставкой E-Hybrid выдает 687 л.с. и 850 Нм момента. Для справки, стандартный Lamborghini Urus развивает 650 сил и 850 Нм пикового момента.
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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