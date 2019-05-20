Lamborghini готовит хардкорный Urus
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Компания Lamborghini официально подтвердила разработку новой супермощной модификации вседорожника Urus. Новинку построят на базе экстремального концепт-кара Urus ST-X, созданного для участия в монобрендовом чемпионате.
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Приблизительное представление о внешности будущей версии можно получить по Urus ST-X Concept. Кроссовер подготовлен для участия в монобрендовом чемпионате на скорость и выносливость. На старт соревнований выедут только Lamborghini Urus. В рамках каждого этапа гонщикам предстоит проехать как по участкам с ровным асфальтом, так и по бездорожью. Поэтому основные доработки, которые получил Urus ST-X скрываются внутри. Инженеры по максимуму использовали углепластик, стараясь снизить массу. В кроссовер установили каркас безопасности и торсионную подвеску.
Lamborghini Urus делит платформу с другими кроссоверами концерна Volkswagen Group - Bentley Bentayga и Porsche Cayenne. В сравнении с «родственниками» выход его «заряженной» версии сильно задержался. У Bentayga уже есть мощная модификация Speed, представленная в Женеве. Кроссовер оснастили 6,0-литровым твин-турбо W12 отдачей 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Гибридная версия Porsche Cayenne Turbo S с приставкой E-Hybrid выдает 687 л.с. и 850 Нм момента. Для справки, стандартный Lamborghini Urus развивает 650 сил и 850 Нм пикового момента.
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Отзывы по теме
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
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