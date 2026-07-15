Почему эксперты считают, что Sterrato изменит подход к внедорожным суперкарам

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 14:49

Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы

Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы

Почему эксперты считают, что Sterrato изменит подход к внедорожным суперкарам

Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы

Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.

Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о возможном появлении новой внедорожной модели от Lamborghini может стать настоящим прорывом. В условиях, когда спрос на универсальные и необычные автомобили только растет, появление еще одной версии Sterrato способно изменить представления о том, каким может быть современный спорткар для сложных дорог. Это особенно актуально для тех, кто живет за городом или часто сталкивается с непростыми дорожными условиями.

Как сообщает Autonews, директор по маркетингу и продажам Lamborghini Федерико Фоскини отметил, что успех Huracán Sterrato стал для компании сигналом: клиенты готовы рассматривать нестандартные решения, если они действительно удивляют и приносят новые эмоции. По его словам, именно такие автомобили и должны отличать бренд Lamborghini на фоне конкурентов. Однако сейчас компания сосредоточена на других проектах, и запуск новой внедорожной модели пока не стоит в приоритете.

Фоскини подчеркнул, что у Lamborghini есть четкая последовательность действий: невозможно реализовать все идеи одновременно. После завершения текущих задач компания обязательно вернется к вопросу о расширении линейки Sterrato. При этом он обратил внимание, что новый Urus SE Performante уже близок по концепции к внедорожным моделям, а среди владельцев Lamborghini немало тех, кто предпочитает загородную жизнь и нуждается в универсальных автомобилях.

Интересно, что представитель марки не подтвердил разработку Urus Sterrato, но дал понять: платформа Urus достаточно гибкая, чтобы создать такую модификацию без серьезных изменений конструкции. Это открывает широкие возможности для будущих экспериментов с модельным рядом. Важно отметить, что ранее итальянская компания уже рассматривала выпуск гибридного гран-туризмо, что говорит о стремлении к инновациям и адаптации к новым требованиям рынка.

На фоне этих новостей стоит вспомнить, что российские автолюбители все чаще обращают внимание на универсальные автомобили, способные справляться с разными дорожными условиями. Например, в материалах нашего издания уже обсуждались особенности рестайлинга отечественных моделей, таких как обновленная Lada Niva Legend с новым мотором и оцинкованным кузовом, что также отражает тренд на практичность и выносливость.

Для справки: Huracán Sterrato - это одна из самых необычных моделей Lamborghini последних лет, созданная для езды по пересеченной местности. Ее успех может указывать на то, что производители суперкаров готовы экспериментировать с форматом и расширять аудиторию за счет новых решений. Если компания действительно решится на выпуск новой внедорожной версии, это может стать важным шагом для всего сегмента спортивных автомобилей. Важно помнить, что подобные проекты требуют времени и серьезной подготовки, а значит, ждать официальных анонсов стоит не раньше завершения текущих инициатив бренда.

Упомянутые марки: Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини

Похожие материалы Ламборджини

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Калуга Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться