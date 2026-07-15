Почему эксперты считают, что Sterrato изменит подход к внедорожным суперкарам

Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы

Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.

Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о возможном появлении новой внедорожной модели от Lamborghini может стать настоящим прорывом. В условиях, когда спрос на универсальные и необычные автомобили только растет, появление еще одной версии Sterrato способно изменить представления о том, каким может быть современный спорткар для сложных дорог. Это особенно актуально для тех, кто живет за городом или часто сталкивается с непростыми дорожными условиями.

Как сообщает Autonews, директор по маркетингу и продажам Lamborghini Федерико Фоскини отметил, что успех Huracán Sterrato стал для компании сигналом: клиенты готовы рассматривать нестандартные решения, если они действительно удивляют и приносят новые эмоции. По его словам, именно такие автомобили и должны отличать бренд Lamborghini на фоне конкурентов. Однако сейчас компания сосредоточена на других проектах, и запуск новой внедорожной модели пока не стоит в приоритете.

Фоскини подчеркнул, что у Lamborghini есть четкая последовательность действий: невозможно реализовать все идеи одновременно. После завершения текущих задач компания обязательно вернется к вопросу о расширении линейки Sterrato. При этом он обратил внимание, что новый Urus SE Performante уже близок по концепции к внедорожным моделям, а среди владельцев Lamborghini немало тех, кто предпочитает загородную жизнь и нуждается в универсальных автомобилях.

Интересно, что представитель марки не подтвердил разработку Urus Sterrato, но дал понять: платформа Urus достаточно гибкая, чтобы создать такую модификацию без серьезных изменений конструкции. Это открывает широкие возможности для будущих экспериментов с модельным рядом. Важно отметить, что ранее итальянская компания уже рассматривала выпуск гибридного гран-туризмо, что говорит о стремлении к инновациям и адаптации к новым требованиям рынка.

На фоне этих новостей стоит вспомнить, что российские автолюбители все чаще обращают внимание на универсальные автомобили, способные справляться с разными дорожными условиями. Например, в материалах нашего издания уже обсуждались особенности рестайлинга отечественных моделей, таких как обновленная Lada Niva Legend с новым мотором и оцинкованным кузовом, что также отражает тренд на практичность и выносливость.

Для справки: Huracán Sterrato - это одна из самых необычных моделей Lamborghini последних лет, созданная для езды по пересеченной местности. Ее успех может указывать на то, что производители суперкаров готовы экспериментировать с форматом и расширять аудиторию за счет новых решений. Если компания действительно решится на выпуск новой внедорожной версии, это может стать важным шагом для всего сегмента спортивных автомобилей. Важно помнить, что подобные проекты требуют времени и серьезной подготовки, а значит, ждать официальных анонсов стоит не раньше завершения текущих инициатив бренда.