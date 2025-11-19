Виртуальный Urus SE Coupe и реальный Mansory Venatus Coupe EVO C: что выберут поклонники

19 ноября 2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.
В 2025 году Lamborghini решила пересмотреть свою линейку кроссоверов Urus. Компания отказывается от версий S и Performance, чтобы сосредоточиться на гибридной модификации SE. Этот вариант сейчас проходит обновление и, по слухам, получает не только свежий дизайн спереди и сзади, но и доработанный интерьер. Ожидается, что премьера состоится уже в следующем году, а технические характеристики могут оказаться еще более впечатляющими.
Однако среди поклонников марки не утихают разговоры о возможном появлении купе-версии Urus. Несмотря на то, что производитель не проявляет интереса к созданию двухдверного кроссовера, многие энтузиасты уверены: такой автомобиль нашел бы своих покупателей среди состоятельных автолюбителей, жаждущих эксклюзивности.
Виртуальные художники не остались на стороне. Один из них, rotislav_prokop, представил свое видение Urus SE Coupe. В его рендере кроссовер получил удлиненные крылья, новые пороги, агрессивные элементы обвеса, переработанный капот и массивный диффузор. Машина стала ниже, широкие колеса и ярко-зеленый цвет с черными акцентами подчеркивают спортивный характер. Виртуальный проект выглядит эффектно и наверняка привлечет внимание молодых коллекционеров.
Тем, кто мечтает о настоящем купе на базе Urus, стоит обратить внимание на работу тюнинг-ателье Mansory. Уже почти три года существует Venatus Coupe EVO C — уникальный двухдверный кроссовер, созданный на базе Urus. Для этого проекта центральные стойки кузова были смещены назад на 200 мм, для установки удлиненных дверей. Автомобиль получил задние сиденья, три выхлопные трубы и яркий двигатель.
Venatus Coupe EVO C развивает 887 лошадиных сил и 1100 Нм крутого момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 323 км/ч. Несмотря на серьезные доработки, автомобиль сохранил сущность кроссовера, но стал гораздо агрессивнее и эксклюзивнее. Такой проект вряд ли появится в официальной линейке Lamborghini, но он подчеркнул, что спрос на подобные машины существует.
Пока Lamborghini делает ставку на гибридные технологии и обновление существующих моделей, энтузиасты и тюнеры продолжают экспериментировать с формой и доработкой Urus. Возможно, когда-нибудь производитель прислушается к фанатам и выпустит свою версию, но пока это остается лишь смелой фантазией.
Похожие материалы Ламборджини
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
20.10.2025, 05:01
Lamborghini Urus удивил новым тюнингом и снова оказался в центре внимания
Lamborghini Urus не перестает удивлять даже спустя годы. Кроссовер вновь оказался в центре обсуждений. Что изменилось в его облике, пока остается загадкой. Подробности о свежем тюнинге ждут вас в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 11:42
Mansory представил 1095-сильный гибридный Urus SE для Монако
В мире тюнинга снова громкая премьера. Известное ателье Mansory удивило новым проектом. Подробности держатся в секрете. Ожидается нечто по-настоящему впечатляющее.Читать далее
-
11.09.2025, 18:07
Lamborghini Urus RS Edition: 816 сил и яркий облик для избранных
Уникальный Lamborghini Urus RS Edition удивляет мощностью и дерзким дизайном. Внедорожник получил доработанный мотор и эксклюзивный обвес. Внутри и снаружи — сочетание оранжевого и черного цветов. Цена держится в секрете.Читать далее
-
12.08.2025, 15:52
Российский рынок люксовых автомобилей показал почти 60-процентный рост на фоне общего спада продаж в июле 2025 года
В июле 2025 года сегмент люксовых автомобилей в России показал рост почти на 60%, в то время как весь рынок сократился на 11%. Лидерами продаж стали Rolls-Royce и Bentley. Узнайте, какие модели пользуются наибольшим спросом и каковы общие показатели сегмента за семь месяцев года.Читать далее
-
17.06.2025, 18:35
Продажи роскошных автомобилей в России взлетели на 76%
По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2025 года в России было реализовано 67 новых автомобилей топового сегмента Luxury или на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В условиях общего падения авторынка (минус 28% по сравнению с маем 2024-го), сегмент сверхдорогих машин показал стремительный рост. Читать далее
-
26.12.2024, 08:35
Lamborghini показала первый клиентский 800-сильный Urus SE
Компания Lamborghini с большой помпой показала первый гибридный кроссовер Urus SE, персонализированный для конкретного заказчика из США. На доработку у специалистов заводского ателье Ad Personam ушло 230 часов.Читать далее
-
24.12.2024, 13:48
Продажи люксовых автомобилей растут в России пятый месяц подряд
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в автомобильном «лакшери»-сегменте. В ноябре 2024 года в России было продано на 34% роскошных машин больше, чем годом ранее. Больше всего россияне любят Rolls-Royce.Читать далее
