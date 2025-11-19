Виртуальный Urus SE Coupe и реальный Mansory Venatus Coupe EVO C: что выберут поклонники

Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов

Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.

В 2025 году Lamborghini решила пересмотреть свою линейку кроссоверов Urus. Компания отказывается от версий S и Performance, чтобы сосредоточиться на гибридной модификации SE. Этот вариант сейчас проходит обновление и, по слухам, получает не только свежий дизайн спереди и сзади, но и доработанный интерьер. Ожидается, что премьера состоится уже в следующем году, а технические характеристики могут оказаться еще более впечатляющими.

Однако среди поклонников марки не утихают разговоры о возможном появлении купе-версии Urus. Несмотря на то, что производитель не проявляет интереса к созданию двухдверного кроссовера, многие энтузиасты уверены: такой автомобиль нашел бы своих покупателей среди состоятельных автолюбителей, жаждущих эксклюзивности.

Виртуальные художники не остались на стороне. Один из них, rotislav_prokop, представил свое видение Urus SE Coupe. В его рендере кроссовер получил удлиненные крылья, новые пороги, агрессивные элементы обвеса, переработанный капот и массивный диффузор. Машина стала ниже, широкие колеса и ярко-зеленый цвет с черными акцентами подчеркивают спортивный характер. Виртуальный проект выглядит эффектно и наверняка привлечет внимание молодых коллекционеров.

Тем, кто мечтает о настоящем купе на базе Urus, стоит обратить внимание на работу тюнинг-ателье Mansory. Уже почти три года существует Venatus Coupe EVO C — уникальный двухдверный кроссовер, созданный на базе Urus. Для этого проекта центральные стойки кузова были смещены назад на 200 мм, для установки удлиненных дверей. Автомобиль получил задние сиденья, три выхлопные трубы и яркий двигатель.

Venatus Coupe EVO C развивает 887 лошадиных сил и 1100 Нм крутого момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 323 км/ч. Несмотря на серьезные доработки, автомобиль сохранил сущность кроссовера, но стал гораздо агрессивнее и эксклюзивнее. Такой проект вряд ли появится в официальной линейке Lamborghini, но он подчеркнул, что спрос на подобные машины существует.

Пока Lamborghini делает ставку на гибридные технологии и обновление существующих моделей, энтузиасты и тюнеры продолжают экспериментировать с формой и доработкой Urus. Возможно, когда-нибудь производитель прислушается к фанатам и выпустит свою версию, но пока это остается лишь смелой фантазией.