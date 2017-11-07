7 ноября 2017, 11:02
Lamborghini готовит «суперкар будущего»
В модельной линейке Lamborghini появится новый спортивный автомобиль, созданный вместе со специалистами Массачуссетского технологического института. Ожидается, что серийная модель будет представлена в 2022 году.
Lamborghini Huracan
Выпускается с 2014 г.
Новый 11 150 000 Р
По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.
Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
FGNFGNFGGHMGHJHH
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Интересные разделы
АвтоМосква Lamborghini Автомудрость Lamborghini АвтоПитер Lamborghini Дизайн и тюнинг Lamborghini Новинки и концепт кары Lamborghini Новости и акции автосалонов Lamborghini Автосалоны и дилеры марки Lamborghini Аренда и прокат авто марки Lamborghini Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lamborghini Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lamborghini
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное