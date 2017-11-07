7 ноября 2017, 11:02

Lamborghini готовит «суперкар будущего»

В модельной линейке Lamborghini появится новый спортивный автомобиль, созданный вместе со специалистами Массачуссетского технологического института. Ожидается, что серийная модель будет представлена в 2022 году.
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Lamborghini Huracan
Выпускается с 2014 г.
Новый 11 150 000 Р
Подробностей о новинке нет. По слухам, речь идет о следующей генерации суперкара Huracan. Он получит гибридную силовую установку с аккумуляторами высокой емкости. Технические характеристики «начинки» пока не разглашаются.

По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.

Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.

Новинки и концепт кары Ламборджини Хуракан

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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini готовит «суперкар будущего»
{{model_6132}}Подробностей о новинке нет. По слухам, речь идет о следующей генерации суперкара Huracan. Он получит гибридную силовую установку с аккумуляторами высокой емкости. Технические характеристики «начинки» пока не разглашаются.По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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