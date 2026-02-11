Владелец проехал всего 451 милю и продал Lamborghini Huracan EVO RWD дороже, чем купил — как это стало возможным

Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки

Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.

В мире эксклюзивных автомобилей подобные истории случаются нечасто: владелец нового Lamborghini Huracan EVO RWD практически не эксплуатировал его, а затем продал дороже, чем купил. В 2022 году этот суперкар со стандартным сочетанием цветов Grigio Telesto и кожаным салоном Nero Ade был куплен через дилерский центр O'Gara Coach в Беверли-Хиллз за 273 754 доллара. За время владения на одометре набежало всего 451 миля - и теперь автомобиль ушел с аукциона за 279 000 долларов, не считая комиссии покупателя.

Такая сделка выглядит особенно примечательно на фоне общей тенденции: большинство новых автомобилей, даже премиальных, теряют в цене сразу после выезда из салона. Однако в случае с Lamborghini Huracan EVO RWD ситуация оказалась обратной. Причина – не только наличие минимального пробега и безупречное состояние, но и редкая комплектация, которая ценится среди коллекционеров и энтузиастов. В условиях ограниченного предложения на рынке эксклюзивных спорткаров даже незначительное отличие может сыграть решающую роль в изменении цены.

Интересно, что подобные случаи становятся все более редкими, особенно среди европейских экзотических автомобилей. Рынок постепенно развивается, спрос на отдельные экземпляры остается стабильно высоким. Впрочем, не только Lamborghini удалось удивить: недавно на аукцион в США был выставлен BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией, что также вызвало ажиотаж среди покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального BMW M3 CS с пробегом 10 100 км .

Возвращаясь к Lamborghini, стоит отметить, что подобные сделки по-настоящему редкие, а хорошо сохранившиеся автомобили продолжают оставаться объектом инвестиций. Для многих людей и просто ценителей быстрых машин это не только способ получить удовольствие от вождения, но и возможность выгодно вложить средства. Тем не менее, такие истории - скорее исключение, чем правило, и требуют идеального совпадения событий: от состояния автомобиля до рыночных реалий.