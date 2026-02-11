Владелец проехал всего 451 милю и продал Lamborghini Huracan EVO RWD дороже, чем купил — как это стало возможным

11 февраля 2026, 06:07
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.
В мире эксклюзивных автомобилей подобные истории случаются нечасто: владелец нового Lamborghini Huracan EVO RWD практически не эксплуатировал его, а затем продал дороже, чем купил. В 2022 году этот суперкар со стандартным сочетанием цветов Grigio Telesto и кожаным салоном Nero Ade был куплен через дилерский центр O'Gara Coach в Беверли-Хиллз за 273 754 доллара. За время владения на одометре набежало всего 451 миля - и теперь автомобиль ушел с аукциона за 279 000 долларов, не считая комиссии покупателя.
Такая сделка выглядит особенно примечательно на фоне общей тенденции: большинство новых автомобилей, даже премиальных, теряют в цене сразу после выезда из салона. Однако в случае с Lamborghini Huracan EVO RWD ситуация оказалась обратной. Причина – не только наличие минимального пробега и безупречное состояние, но и редкая комплектация, которая ценится среди коллекционеров и энтузиастов. В условиях ограниченного предложения на рынке эксклюзивных спорткаров даже незначительное отличие может сыграть решающую роль в изменении цены.
Интересно, что подобные случаи становятся все более редкими, особенно среди европейских экзотических автомобилей. Рынок постепенно развивается, спрос на отдельные экземпляры остается стабильно высоким. Впрочем, не только Lamborghini удалось удивить: недавно на аукцион в США был выставлен BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией, что также вызвало ажиотаж среди покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального BMW M3 CS с пробегом 10 100 км .
Возвращаясь к Lamborghini, стоит отметить, что подобные сделки по-настоящему редкие, а хорошо сохранившиеся автомобили продолжают оставаться объектом инвестиций. Для многих людей и просто ценителей быстрых машин это не только способ получить удовольствие от вождения, но и возможность выгодно вложить средства. Тем не менее, такие истории - скорее исключение, чем правило, и требуют идеального совпадения событий: от состояния автомобиля до рыночных реалий.
Похожие материалы Ламборджини
-
23.01.2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
11.08.2021, 12:32
ТОП-10 самых быстрых суперкаров
Автоконцерны, выпускающие суперкары, постоянно повышают их производительность. Посмотрите на десять моделей у которых разгон от 0 до 60 миль в час (96,54 км/ч) занимает от 1.9 до 3 секунд.Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:01
Редчайший Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с большим мотором, который почти не видят на дорогах
Dodge Dart GTS 1969 года - один из самых недооцененных маслкаров своего времени. Его редкая комплектация и история делают автомобиль настоящей находкой для ценителей классики. В чем секрет его уникальности и почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 05:35
Все ливреи Формулы-1 2026 года: свежий взгляд на дизайн и тренды нового сезона
В 2026 году Формула-1 вступает в новую эру: свежие болиды, новые силовые установки и смелые ливреи команд. Мы оценили все представленные дизайны, чтобы понять, кто задал моду, а кто остался в тени. Почему эти перемены важны для болельщиков и самих гонщиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 05:27
Не только автомобили: что еще выпускается под премиальным российским брендом Aurus
Российский Aurus расширяет горизонты: бренд представил бизнес-джет на базе SSJ 100 и вертолет с эксклюзивной отделкой. Новинки обещают изменить представление о комфорте и статусе в деловых перелетах.Читать далее
-
11.02.2026, 05:19
Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца
Lada Ларгус 2025 в комплектации Enjoy: сколько стоит, как изменилась и что обнаружилось в первые дни эксплуатации. Практические детали для тех, кто выбирает рабочий автомобиль сегодня.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
23.01.2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
11.08.2021, 12:32
ТОП-10 самых быстрых суперкаров
Автоконцерны, выпускающие суперкары, постоянно повышают их производительность. Посмотрите на десять моделей у которых разгон от 0 до 60 миль в час (96,54 км/ч) занимает от 1.9 до 3 секунд.Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:01
Редчайший Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с большим мотором, который почти не видят на дорогах
Dodge Dart GTS 1969 года - один из самых недооцененных маслкаров своего времени. Его редкая комплектация и история делают автомобиль настоящей находкой для ценителей классики. В чем секрет его уникальности и почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 05:35
Все ливреи Формулы-1 2026 года: свежий взгляд на дизайн и тренды нового сезона
В 2026 году Формула-1 вступает в новую эру: свежие болиды, новые силовые установки и смелые ливреи команд. Мы оценили все представленные дизайны, чтобы понять, кто задал моду, а кто остался в тени. Почему эти перемены важны для болельщиков и самих гонщиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 05:27
Не только автомобили: что еще выпускается под премиальным российским брендом Aurus
Российский Aurus расширяет горизонты: бренд представил бизнес-джет на базе SSJ 100 и вертолет с эксклюзивной отделкой. Новинки обещают изменить представление о комфорте и статусе в деловых перелетах.Читать далее
-
11.02.2026, 05:19
Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца
Lada Ларгус 2025 в комплектации Enjoy: сколько стоит, как изменилась и что обнаружилось в первые дни эксплуатации. Практические детали для тех, кто выбирает рабочий автомобиль сегодня.Читать далее