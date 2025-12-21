Яркий Huracan с широким обвесом и агрессивным дизайном — как выглядит уникальный проект

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 декабря 2025, 18:47

Lamborghini Huracan от Liberty Walk: японский тюнинг и восточный стиль в деталях

Lamborghini Huracan от Liberty Walk: японский тюнинг и восточный стиль в деталях

Яркий Huracan с широким обвесом и агрессивным дизайном — как выглядит уникальный проект

Lamborghini Huracan от Liberty Walk: японский тюнинг и восточный стиль в деталях

Lamborghini Huracan в исполнении Liberty Walk удивляет смелым обликом. Японский тюнер создал нечто особенное. Внешний вид суперкара теперь не спутать ни с чем. Узнайте, чем выделяется этот проект среди других.

Lamborghini Huracan в исполнении Liberty Walk удивляет смелым обликом. Японский тюнер создал нечто особенное. Внешний вид суперкара теперь не спутать ни с чем. Узнайте, чем выделяется этот проект среди других.

Когда Lamborghini представила новую модель Temerario, стало ясно: эпоха Huracan подходит к концу. Итальянский производитель не сделал громких заявлений о завершении выпуска своего популярного суперкара, но теперь в линейке появился свежий и более технологичный преемник. Тем не менее, Huracan продолжает жить в сердцах поклонников и вдохновлять мастеров тюнинга по всему миру.

Одним из ярких примеров стал проект японского ателье Liberty Walk. Их версия Lamborghini Huracan буквально притягивает взгляд благодаря необычному сочетанию цветов и агрессивному обвесу. Матовый черный кузов эффектно контрастирует с белыми и красными акцентами, а также логотипами партнеров. Такой подход делает автомобиль похожим на персонажа из аниме, хотя перед нами — вполне реальный экземпляр.

Особое внимание привлекают затемненные фары, придающие передней части еще более дерзкий вид. Фирменные расширенные колесные арки Liberty Walk подчеркивают мускулистость силуэта, а массивное антикрыло сзади завершает образ настоящего трекового монстра. Задний диффузор, новые боковые пороги и сплиттер идеально сочетаются, создавая цельный и запоминающийся стиль.

Не обошлось и без технических доработок. Автомобиль оснастили регулируемой пневмоподвеской, которая не только опустила клиренс, но и придала ему более агрессивную посадку. Новые диски с Y-образным рисунком обуты в шины Advan с броской маркировкой. Окна затонированы, что добавляет проекту загадочности и эксклюзивности.

Скорее всего, под капотом остался стандартный атмосферный 5,2-литровый V10. Интерьер в деталях не показан, но можно предположить, что он не уступает экстерьеру в плане индивидуальности. Такой Huracan – не просто тюнингованный суперкар, а настоящее произведение искусства на колесах, сочетающее итальянскую страсть и японскую креативность.

Проект Liberty Walk — отличный пример того, как можно вдохнуть новую жизнь в уже существующую модель и сделать ее объектом восхищения для поклонников во всем мире. Такой Huracan, безусловно, не останется незамеченным ни на одной дороге или автомобильном мероприятии.

Упомянутые модели: Lamborghini Huracan
Упомянутые марки: Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини

Похожие материалы Ламборджини

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Мурманск Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться