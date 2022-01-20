Lamborghini мало одного кроссовера: первые фото загадочной новинки
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Помимо завышенной подвески, Huracan Sterrato получил защиту днища, дополнительную светодиодную люстру и рейлинги на крыше. Тормозные суппорты почему-то отличаются по цвету на передней и задней оси, но для товарной версии наверняка удастся добиться единообразия. Не исключено, что инженеры откалибруют 5,2-литровый мотор, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, адаптировав их к езде по пересеченной местности.
Ожидается, что Lamborghini ограничит тираж Huracan Sterrato на отметке от 500 до 1 000 экземпляров. Цены ориентировочно будут начинаться от 240 тысяч евро или более 20 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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