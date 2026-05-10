Самая мощная Miura в истории Lamborghini и судьба уникального прототипа Jota — почему автомобиль был выпущен в единственном экземпляре

Lamborghini Miura P400 Jota: история единственного гоночного экземпляра и его трагический финал

Lamborghini Miura P400 Jota - автомобиль, который стал исключением из правил компании и воплотил мечту о настоящем гоночном суперкаре. Почему этот проект так и не получил продолжения, и как одна авария перечеркнула судьбу уникального экземпляра - рассказываем в деталях.

Lamborghini Miura P400 Jota - автомобиль, который стал исключением из правил компании и воплотил мечту о настоящем гоночном суперкаре. Почему этот проект так и не получил продолжения, и как одна авария перечеркнула судьбу уникального экземпляра - рассказываем в деталях.

История Lamborghini Miura P400 Jota — это не просто рассказ о редком автомобиле, а пример того, как страсть инженеров способна изменить ход событий даже вопреки воле основателя компании. В начале 1970-х годов, когда Ферруччо Ламборгини был категорически против участия марки в автоспорте, команда под руководством Боба Уоллеса решилась на дерзкий эксперимент. Они создали машину, которая могла бы бросить вызов лучшим гоночным автомобилям своего времени, несмотря на отсутствие официальной поддержки.

Миура уже тогда была революционной моделью, но Джота стала настоящим инженерным вызовом. Для снижения массы кузов был буквально изрешечен отверстиями, а стальные детали заменены на дюралюминий. Даже топливные баки распределяли по-новому — по 60 литров с каждой стороны. Подвеска осталась независимой, но получила специальные амортизаторы Koni и стабилизаторы, рассчитанные на экстремальные нагрузки. Двигатель V12, разработанный Bizzarini, был доработан: степень увеличения увеличения, установлены новые распредвалы, а мощность выросла до 446 л.с. - это на 61 л.с. больше, чем у самой мощной серийной Miura SV.

Внешне Jota отличалась не только облегченным кузовом, но и переработанной аэродинамикой: появились спойлеры, увеличенные вентиляционные отверстия, а вместо выдвижных фар были установлены стационарные блоки из оргстекла. На 15-дюймовые диски Campagnolo надели шины Dunlop, а общая масса составила всего 880 кг - на 412 кг меньше соответствующей версии. Машину выкрасили в красный цвет и украсили двумя желтыми логотипами Lamborghini, которые выглядели так, будто вызывают Ferrari.

Несмотря на то, что Хота так и не вышел на старт ни в одной гонке, Боб Уоллес провел на ней около 20 тысяч километров тестовых заездов. Автомобиль быстро стал легендой среди коллекционеров. Владелец Scuderia Brescia Corse Альфредо Бельпонер договорился о покупке через дилерский центр InterAuto. Но судьба оказалась жестокой: до передачи новому владельцу механик решил испытать Хоту на новой трассе Брешиа, потерял управление, и уникальный автомобиль сгорел дотла. Двигатель удалось спасти, но сам прототип восстановлению не подлежал.

Сегодня Lamborghini Miura P400 Jota остается символом инженерной дерзости и напоминанием о том, как один-единственный экземпляр может изменить восприятие целой эпохи. Этот автомобиль стал исключением из всех правил Lamborghini и до сих пор вызывает восхищение у поклонников марки.