Lamborghini ни за что не откажется от V12 в пользу V6

Ранее мы писали Lamborghini Revuelto: первый «зеленый» суперкар марки и наследник Aventador Компания Lamborghini представила свой первый гибридный суперкар Revuelto, который сменит Aventador и станет ... Читать далее

По словам главного технического директора Lamborghini Рувена Мора (Rouven Mohr), переход на шестицилиндровые двигатели «был бы неправильным». Он подтвердил, что у Lamborghini нет планов по выпуску модели с двигателем V6. По крайней мере, на данный момент.

«Двигатель V6 просто не подходит бренду», – сказал Рувен Мор в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport, говоря о планах Lamborghini по снижению уровня выбросов. С момента основания все модели Lamborghini были оснащены моторами V12 и ни у одного серийного автомобиля марки не было двигателя с менее чем восемью цилиндрами. Несмотря на планы сократить выбросы автопарка вдвое к 2025 году за счет вывод гибридных версий, Мор не считает более скромные ДВС правильным решением: они не соответствуют духу Lamborghini.

Фото: Lamborghini

Мор уверен, что гибридные силовые установки на базе V8, V10 и V12 станут отличным переходным вариантом до выхода на рынок полностью электрического суперкара Lamborghini, который должен состояться ближе к 2030 году. Преемник Huracan 2025 года тоже получит гибридную силовую установку и алюминиевое шасси, разработанное инженерами Lamborghini и Audi.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах